Baldoví: "No entramos en si el edil de Moncada debe dimitir o ser destituido"

"Se debería plantear él mismo o su partido si debe dimitir o ser destituido, nosotros no entramos". Es la afirmación de Joan Baldoví, síndic de Compromís en las Corts Valencianes, sobre la trifulca en la que se vio envuelto el concejal de Moncada, Martín Pérez, durante la madrugada del domingo durante una verbena de las fiestas de la localidad. La Guardia Civil ha abierto dligencias sobre el incidente, mientras el PSPV ha mostrado su respaldo al regidor.

Cabe recordar que Compromís es socio del PSPV, partido al que pertenece Pérez, en el Ayuntamiento de Moncada. El pacto de gobierno contempla que la formación ecovalencianista asumirá la alcaldía en el último año de mandato. De hecho, ayer Compromís per Moncada emitió un escueto comunicado en el que condenaba los hechos y se reafirman en "la defensa de la tolerancia, la buena convivencia y la resolución pacífica de los conflictos. Nos desmarcamos de cualquier acción violenta y continuaremos trabajando por una Moncada tolerante y con respecto", aseguraban, pero sin aclarar si han pedido a la alcaldesa, Amparo Orts (PSPV), explicaciones por el incidente protagonizado por su marido o solicitándole su cese.

Este martes, durante la reunión de la junta de síndics de las Corts Valencianes, Joan Baldoví se pronunció sobre el altercardo, considerando que el comportamiento del concejal de Moncada es "absolutamente inaceptable en una persona que tiene responsabilidades". En este sentido, el mandatario de Compromís ha asegurado que "debería ser esa propia persona la que haga una reflexión y sino su partido quién se lo hiciera ver. Un servidor público nunca ha de tener ese comportamiento, absolutamente inaceptable".

Dimisión o destitución

Por tanto, Baldoví, apunta que "se debería plantear él mismo o su partido si debe dimitir o ser destituido, nosotros no entramos; pero igual que Mazón, con la distancia, cuando uno no actúa correctamente debe planteárselo".

Visión completamente opuesta es la que ha manifestado por su parte el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca. El mandatario popular ha condenado los hechos y ha mostrado el apoyo a sus compañeros de partido en Moncada. Llorca ha afirmado que Martín Pérez "agredió" y que este motivo "no puede estar en su cargo, es una agresión en toda regla, ahi que se muy claros". En este sentido, ha recordardo que el PP "lo fue" en el caso de Beniflà, donde el alcalde Borja Gironés, se vio envuelto en una pelea en julio de 2024 en el transcurso de una discomóvil que celebrababa el municipio con motivo de las fiestas patronales. El popular fue absuelto posteriormente. "A los tres días estaba en el grupo de no adscritos", ha resaltado Llorca. "No pensamos en estrategia ese día. A mí no me tiembla la voz como a Baldoví, que ha calculado para pedir la dimisión porque tienen un pacto para tomar la alcaldía el año que viene. En el PP ya estaría expulsado", ha sentenciado el síndic del PP.