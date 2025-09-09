Paterna renueva su convenio con Asivalco-Fuente del Jarro

El Ayuntamiento de Paterna ha renovado el convenio de colaboración con la EGM Asivalco-Fuente del Jarro, dotado con 100.000 euros para este 2025, para el mantenimiento, renovación y mejora de sus equipamientos e infraestructuras en uno de los enclaves industriales estratégicos de la ciudad.

El alcalde de Paterna y responsable de Promoción Económica y Estrategia Empresarial, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que "a través de los convenios que mantenemos con todas nuestras áreas industriales tratamos de apoyar y fortalecer el tejido empresarial paternero, creando entornos empresariales de calidad que favorecen la competitividad de las empresas y el desarrollo y crecimiento económico de nuestra ciudad". A través de este convenio, el ayuntamiento impulsa aquellas reparaciones y actuaciones de mantenimiento y mejora en el área empresarial, catalogada como Industrial Avanzada, en función de sus necesidades y prioridades.

Principales actuaciones previstas

En concreto, para este 2025 se prevé la reparación de aceras de cara a mejorar la movilidad peatonal en el polígono. Del mismo modo, se va a renovar la señalización vial horizontal deteriorada en aras a seguir mejorando la seguridad en la zona.

Por otra parte, la sede de la EGM Asivalco-Fuente del Jarro, construida sobre una parcela pública cedida por el ayuntamiento en régimen de concesión, se rehabilitará y acondicionará. En este sentido, parte de la subvención se va a destinar al repintado de la misma así como a intervenciones en la cubierta para la mejora de sus condiciones de climatización, entre otras.

Esta subvención también servirá para acometer actuaciones de mejora en las zonas verdes de esparcimiento. Por lo que respecta a la concienciación medioambiental y el reciclaje, otras de las medidas que se van a llevar a cabo es la colocación de más papeleras y contenedores de cartón y papel en distintos puntos del polígono del Fuente del Jarro.

Por otra parte, estos convenios permiten complementar las actuaciones que el Ayuntamiento de Paterna ejecuta directamente a través de las ayudas que se obtienen del Ivace y que por su cuantía se destinan a actuaciones de mayor envergadura. A este respecto, el primer edil ha recordado que para los años 2025 y 2026 se prevé un proyecto de mejora de recogida de aguas pluviales en el polígono Fuente del Jarro a través de la construcción de una balsa de laminación para dar solución definitiva a los problemas de inundaciones en la c/ Ciutat de Barcelona y que por su envergadura y coste de esta actuación va a requerir de una aportación económica adicional con cargo a los presupuestos municipales.