Picassent inaugura su colegio más reivindicado con la falta de 12 profesores

Cañones de confeti dieron la bienvenida a los 194 alumnos de Infantil y Primaria del nuevo colegio Sibil•la Mercer de Picassent en su primera vuelta al cole, un día después de lo que marca el calendario lectivo al ser festivo local el 8 de septiembre. Los pequeños entraron por un pasillo realizado por las profesoras y profesores, con una camisa floreada y paraguas de colores, para celebrar que el municipio ha dicho adiós a los barracones con este nuevo centro, conocido como número 4 antes de ser bautizado.

Han pasado cinco años, desde que en enero de 2020 se paralizarán las obras de construcción por la adjudicataria, al pedir una asignatura presupuestaria mayor al precio de licitación. Algo a lo que se negó el consistorio, que tenía cedidas las competencias por parte de conselleria a través del Plan Edificant, y fue ahí cuando el colegio acabó en el juzgado y alargó su construcción. El juzgado le dio la razón al consistorio que se vio obligado a empezar una nueva fase de adjudicación. Finalmente este martes 9 de septiembre la instalación educativa ha acogido a la comunidad escolar.

Alegría incompleta

Pero la fiesta de bienvenida no ha sido completa. Tal y como explica la directora de el centro Lorena Crespo, "nos faltan 12 profesores . De momento solo somos 9 para los casi dos cientos alumnos , espero que pronto den solución". En este sentido, la alcaldesa Conxa García afirmaba que "el consistorio ha tenido que ceder mobiliario porque el comedor está sin sillas, y si no hoy no podían quedarse a comer". Pede a todo, para García "hoy es un día para celebrar. Era un colegio muy esperado y reivindicado, nos ha costado mucho y poe fin podemos decir que Picassent está libre de barracones".

Los menores en el primer día en el nuevo colegio de Picassent, junto a la alcaldesa Conxa García / L-EMV

Todo el alumnado procede del CEIP Príncep de Espanya, centro que estaba ocupado íntegramente por aulas prefabricadas. "Menudo cambio. Estamos encantados. Algunos compañeros se han quedado en el otro colegio, esa es la pena, pero todos no podíamos venir aquí", señalaba una madre. "Es molt gran i molt xulo" , se les oía a decir a los pequeños, que bailaban al ritmo del DJ Moisés, que luego le paso el micro a Dani Miquel.

Novedades

Como novedad, este colegio va a contar con dos aulas de 2-3 años, y además, se ha instalado una sistema de aerotermia en todas las aulas, que a priori no estaba previsto en el proyecto inicial.