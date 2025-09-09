Presión política a dos velocidades sobre el edil de Moncada

La polémica del edil de Moncada, Martín Pérez Aranda (PSPV) y su implicación en una pelea en las fiestas el pasado fin de semana que investiga la Guardia Civil ha traspasado los límites del municipio y ha cruzado las puertas de las Corts Valencianes. Y como partidos que hay, también diferentes visiones sobre las consecuencias que ha traer el episodio para el socialista.

Pérez Aranda, concejal de Fiestas, Policía Local y también marido de la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts (PSPV) se vio envuelto en una trifulca durante una jornada de las fiestas del municipio. En un momento dado, cuando él estaba encima del escenario en la madrugada del domingo, un grupo de jóvenes comenzaron a llamarle «rojo» y a proferir insultos al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El implicado pide perdón

En ese momento, el concejal saltó del escenario con lo que parece un impulso para dar una patada. Unas circunstancias que siguieron a momentos de tensión que ahora investiga la Guardia Civil. El vídeo, que se ha viralizado, ha traído cola y reacciones de todos los colores. Él mismo expresó este lunes sus «mas sinceras disculpas» por los hechos acaecidos y reconoció que debería haber avisado a las fuerzas de seguridad y no saltar del escenario, aunque no habló en ningún momento de dejar su cargo.

Mientras el PSPV deja en manos de la agrupación local el futuro del concejal aunque admite que su actitud no fue "adecuada" y Compromís tacha de inaceptable el salto del escenario pero no valora la dimisión o el cese; el PP y Vox piden su dimisión de forma contundente.

El síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha considerado que Martín Pérez Aranda no se comportó "de manera adecuada", aunque ha evitado posicionarse sobre si debería dimitir. "El partido tendrá que decidir, a mí no me corresponde tomar ese tipo de decisiones". Con todo, dicho esto Muñoz ha planteado una "reflexión colectiva": "Estamos habituándonos a la violencia".

Compromís, que es socio del PSPV en Moncada, ve "inaceptable" este comportamiento, pero considera que "tendría que ser el propio edil quien se planteara su dimisión y si no, su propio partido", ha dicho el síndic valencianista, Joan Baldoví.

El "concejal karateka" para el PP

Los populares, por su parte, acusan a Compromís que dar un "mensaje calculado" sobre el edil del PSPV, "el concejal karateka", por tener en el horizonte ostentar la alcaldía (Cabe recordar que Compromís es socio del PSPV, partido al que pertenece Pérez, en el Ayuntamiento de Moncada.

El pacto de gobierno contempla que la formación ecovalencianista asumirá la alcaldía en el último año de mandato) y marcan distancia con la actitud del PP con el conflicto de Beniflá (donde el alcalde Borja Gironés, se vio envuelto en una pelea en julio de 2024 en el transcurso de una discomóvil que celebrababa el municipio con motivo de las fiestas patronales), que "expulsó al responsable a los tres días".

Por su parte, el síndic de Vox en las Corts, José María Llanos consideró que ningún concejal "ni mucho menos uno de fiestas y que es marido de la primera edil de la localidad, Amparo Orts", puede actuar de esa manera. Por esta razón, ha mostrado respaldo a su formación a nivel local, que ha reclamado la dimisión del edil y, en caso contrario, ha instado a la alcaldesa, "que además es su señora", a cesarlo.