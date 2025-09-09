Reabre los servicios de la Seguridad Social en Catarroja inutilizados por la dana
La futura sede del CAISS se ubicará en un edificio único junto a la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado junto a la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, las oficinas de la Seguridad Social que se encuentran ubicadas “de manera provisional” en dependencias cedidas por el Ayuntamiento.
La delegada ha puesto en valor la puesta en marcha de estos servicios que hasta el momento se ofrecían en dependencias de la Seguridad Social en València después de que las inundaciones del pasado 29 de octubre arrasarán la oficina del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Catarroja. En estos momentos, gracias al acuerdo alcanzado con el consistorio estos servicios se vuelven a prestar en Catarroja en unas dependencias municipales en donde se retoma la atención presencial y telefónica en el municipio.
Según ha dicho la delegada, la futura sede del CAISS de Catarroja se ubicará en un edificio propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, de unos 1.000 m2. En estas instalaciones también se ubicará “la oficina de la Tesorería, con la ventaja que conlleva para los ciudadanos tener estos dos centros en un mismo edificio”. En ese sentido ha señalado que “se unifican así los servicios para atender a la ciudadanía de manera directa y adecuada”.
La inversión del Gobierno Central en Catarroja con motivo de la dana ha ascendido a 247 millones de euros, de los que 138 millones de euros han sido para la reconstrucción del 100% de las infraestructuras municipales.
