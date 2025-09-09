Estas son las seis jornadas de donación de sangre programadas en Burjassot

La unidad móvil del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana –con el lema "Hazte donanter, comparte vida"– se trasladará este próximo viernes, día 12, hasta el casal de la falla Lauri Volpi, en el número 24 de la calle homónima, para celebrar la primera de las seis jornadas de donación de sangre programadas en el mes de septiembre en Burjassot. La sesión se desarrollará desde las 17 hasta las 20:30 horas.

El segundo encuentro con la solidaridad tendrá lugar el lunes día 15 en el vestíbulo del Ayuntamiento de Burjassot, junto al monumento de los Silos. El personal sanitario atenderá desde las 17 hasta las 20.30 horas.

La tercera jornada está convocada para el día siguiente –martes 16– en la planta baja del Centro de Salud I –el de Especialidades–, en la calle Beniferri, delante del Mercado Municipal L'Almara. Los donantes podrán acudir de 16.30 a 20.30 horas. La cuarta cita será el lunes 22, desde las 16.30 hasta las 20.30 horas, en el Departamento de Matronas del Centro de Salud II –el Ambulatorio–, en el número 4 de la calle Rubert i Villó, a escasos metros del colegio La Fontaine.

Vehículo sanitario estacionado a las puertas del Ayuntamiento de Burjassot. / Vicent Ruiz Sancho

Para la quinta jornada, un día después –martes 23–, el Campus de la Universitat de València abrirá sus puertas a la campaña "Donanters, la red más social", que impulsa la Conselleria de Sanidad. Para la ocasión, se acondicionará el vestíbulo de la Facultad de Farmacia, situada en la avenida Vicent Andrés Estellés. Habrá dos tandas de donación: de 9.30 a 14 horas y de 16 a 20.30 horas.

Finalmente, la sexta convocatoria también se desarrollará en la Universitat de València. Será el martes 30, de 9.30 a 14 horas y de 16 a 20.30 horas, en el salón de actos de la Biblioteca de Ciencias, en el número 50 de la avenida Doctor Moliner.

Al igual que en anteriores visitas a Burjassot, desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana y desde las entidades implicadas en la campaña “Donanters, la red más social” agradecen la colaboración de la ciudadanía: “El trabajo de los hospitales continúa siendo intenso a todos los niveles” y hay pacientes que “en muchas ocasiones necesitan transfusiones de sangre para curar sus patologías”. Asimismo recuerdan que “pueden ser donantes las personas de entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud”. Además “no es necesario acudir en ayunas” para someterse a la transfusión.

Por otra parte, la organización de la campaña anima a vecinos y visitantes de Burjassot a disfrutar de las inminentes fiestas en honor de la Patrona y Alcaldesa Perpetua del Pueblo, la Virgen de la Cabeza, y del Arcángel San Miguel.