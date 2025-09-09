Vicent Mompó celebra en Puçol el centenario de la proclamación de su patrona

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha celebrado en Puçol el centenario de la proclamación canónica de la Virgen al Pie de la Cruz como patrona del municipio. Mompó ha participado, junto a la alcaldesa y diputada provincial, Paz Carceller, en la procesión de la Virgen, que ha salido de la Iglesia de los Santos Juanes de la localidad de l’Horta Nord.

Tras firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Puçol y acudir a la Iglesia de los Santos Juanes, Mompó ha recorrido junto a Carceller las calles del casco antiguo del municipio. La procesión ha estado acompañada por tabal y dolçaina i la Banda de Música Santa Cecilia, y en ella han participado, además, miembros de la Cofradía y festeros de la Virgen al Pie de la Cruz, el jefe de la Guardia Civil y de la Policía Local de Puçol, así como miembros de la corporación municipal.

Carceller y Mompó en el traslado. / Dipval

“Para la Diputación es un orgullo poder acompañar a Puçol en la celebración de una efeméride tan relevante como el centenario de la proclamación de la Virgen al Pie de la Cruz como patrona. Este acto no solo pone en valor la fe y la devoción de los vecinos, sino también la riqueza de nuestras tradiciones. Desde la Diputación, seguiremos comprometidos en apoyar y preservar los símbolos y costumbres más arraigados de nuestros pueblos”, ha subrayado Vicent Mompó.

La procesión es el acto central de unas fiestas patronales en las que tienen lugar otras muchas actividades taurinas, musicales, gastronómicas y pirotécnicas.