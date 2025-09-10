Bono Comercio Dana: La Diputació ofrece una tarjeta de 100 euros para gastar en negocios afectados por la dana

La dana del 29 de octubre dejó un escenario catastrófico en l'Horta Sud, la de una comarca arrasada por el agua. Con 228 víctimas mortales, la consecuencia más demoledora de la barrancada, también se vio truncada la vida de muchas familias que perdieron sus hogares y sus negocios, que suponen su modo de vida y, hasta día de hoy, diez meses después, algunos comercios todavía no han levantado sus persianas o lo hacen con dificultades. "Son 3.000 comercios los que todavía no han podido volver, lo que supone que tres de cada cinco propietarios aún no han abierto en los pueblos afectados por la dana", ha expresado Vicent Mompó, president de la Diputació de València durante la jornada de presentación del Bono Comercio Dana, que ha tenido lugar esta mañana en el mercado de Aldaia.

"Como todo en la vida, puedes observar y estar paciente o actuar e intentar ayudar y lo que hacemos desde Diputació es poner una partida de cinco millones de euros, que generarán diez millones de euros, que van a circular en el comercio local. Lo hacemos porque creemos que la Diputació tiene que ser útil para los pueblos y queremos vertebrar el territorio a través del comercio de proximidad", ha manifestado Mompó, que ha afirmado que un pueblo sin comercio local es un pueblo "sin vida" y ha puesto en valor estos negocios no solo para la economía, sino para la convivencia de los barrios: "si un comercio cierra no solo pierde el propietario, pierde el pueblo, tener comerciantes que te llaman por tu nombre o que te guardan el pan es de gran importancia".

Sumarse a la campaña

Así, la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable de Cooperación y Promoción Económica, Natàlia Enguix, ha explicado en qué consiste esta nueva campaña para impulsar el comercio local. "La campaña Bono Comercio Dana pretende reactivar las compras en los municipios y reactivar los comercios que aún tienen dificultades. Adherirse a esta iniciativa no contará con burocracia, es una ayuda directa para los comerciantes y para los ciudadanos que pidan. Los comercios se pueden seguir apuntando a través de la página web con un simple clic Los usuarios podrán conseguir tarjetas de 100 euros, en las que solo pagan 50 euros y los otros 50 la Diputació. Es una forma sencilla de multiplicar el valor de cada euro y poner la administración al servicio de la gente", ha desarrollado Enguix.

Hasta el momento, se han sumado a la campaña 250 comercios de 26 municipios de la comarca y pueden seguir adadhiriéndoseasta el 30 de septiembre. Además, los vecinos y vecinas de los pueblos afectados por la dana tendrán prioridad para conseguir la tarjeta, que se puede solicitar a partir de mañana 11 de septiembre y, un mes después, podrán adquirirla el resto de la población, para que personas de Valencia cercana a estos municipios también compren en estos negocios y ayuden en la misión de reactivar la economía local.

"Esta ayuda es una obligación moral que tenemos desde Diputació, una aportación a la economía local y el servicio que ofrece al pueblo y a la comunidad. Tenemos que devolverles todo lo que han hecho por nosotros, ya que el comercio local es más que la venta, es convivencia, resistencia, recuperación y futuro. Es recuperar aquello que da sentido a nuestros pueblos", ha declarado la vicepresidenta.

Guillermo Luján enseña el mercado de Aldaia a Vicent Mompó y Natàlia Enguix. / Diputació de Valpència / Raquel Abulaila

Guillermo Luján, alcalde de Aldaia y anfitrión de la cita, ha expresado que el éxito de esta campaña se basa en dos aspectos: "la mejor forma de incentivar el comercio de cada pueblo, es incentivar la compra. Cada usuario que compra con esta tarjeta, va a ayudar al comercio local". En segundo lugar, atribuye el éxito a la promoción de la campaña por parte de las asociaciones: "las asociaciones son un magnífico instrumento para que con su gran fuerza, se promueva lo local". Además, el primer edil ha tenido la oportunidad de mostrar a los representantes de Diputació todos los puestos que incluye el mercado de Aldaia, así como de conversar con los vendedores.

Colaboración público-privada

Esta campaña no solo ha sido resultado del trabajo de la Diputació, sino que también ha estado acompañada de la Cámara de Comercio de Valencia y de Caixa Popular, así como de los ayuntamientos, conocedores de la realidad de sus municipios, y de la Unió Gremial y Confecomerç. José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia ha reivindicado el apoyo de la institución a las empresas y al comercio local "porque nos lo creemos y porque son parte fundamental de los pueblos". "Llevamos muchos años ayudando al comercio con muchas actuaciones y, en este caso, con los bonos. Se pretende llegar de forma directa y rápida, también gracias a la ayuda de Confecomerç y Unió Gremial, que están trabajando para que los comercios se apunten", ha relatado.

Alicia Soler, directora general de Caixa Popular ha expresado que "esta iniciativa es mucho más que una campaña de dinamización económica, es un compromiso con el territorio, con las personas, y esa es la esencia de Caixa Popular, una entidad local con una trayectoria del 47 años al lado del pequeño comercio". De este modo, Soler ha afirmado que Caixa Popular "es la entidad natural" para asumir esta campaña: "es una oportunidad para demostrarle a la sociedad que tenemos este compromiso con todos ellos".

José Vicente Morata, Natàlia Enguix y Alicia Soler durante su intervención. / Diputació de València / Raquel Abulaila

Mauro Lorenzo, presidente de la Unió Gremial, ha hecho saber la importancia de esta reactivación y de que "se simplifique lo complejo". Lorenzo, además, es propietario de una papelería en Alfafar que fue afectada por la dana: "la dana nos destruyó el negocio, pero desde el día 30 empezaba el trabajo de recuperación y desde entonces no hemos parado. Con esta campaña también se le da importancia a la economía circular y a los productos de kilómetro cero".

Por su parte, Rafa Torres, presidente de Confecomerç y de la Confederación Española de Comercio ha manifestado que esta jornada es un día para "rendir homenaje a la figura del comerciante". "Lo perdieron todo y ver la valentía que han tenido para salir hacia delante, a pesar de que muchos además del negocio perdieron sus casas y coches, es de admirar", ha dicho. Además, ha comentado que el momento en el que se pone en marcha esta campaña es "perfecto": "esto es un mensaje de que el comercio sigue necesitando ayuda, así como la población. Vemos que muchos comercios ya están abiertos, pero ¿en qué condiciones?".

Por último, Vicent Mompó ha reivindicado la inmediatez de esta ayuda, ya que "la lentitud y la burocracia se ha convertido en una segunda catástrofe para los negocios" y ha exigido al Consorcio que avancen "ya" para entregar todas las ayudas a los comerciantes.