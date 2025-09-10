Así es el cartel de conmemoración del 9 d’Octubre en Torrent

El Ayuntamiento de Torrent ha presentado oficialmente el cartel conmemorativo del 9 d’Octubre 2025, día de la Comunitat Valenciana, que este año lleva la firma del reconocido diseñador Paco Camallonga. El acto, celebrado en el consistorio torrentino, ha contado con la presencia de la alcaldesa, Amparo Folgado y el propio autor de la obra, quien ha explicado los detalles de la composición que representará las fiestas de este año también a los portavoces de los distintos grupos municipales, que también han asistido a la presentación.

La propuesta de Camallonga combina tradición y modernidad en una imagen que busca emocionar y reforzar la identidad valenciana. La Real Senyera, con su fuerza y color, envuelve la escena en primer plano como símbolo de "orgullo colectivo". En segundo plano destaca la Torre de Torrent, emblema patrimonial de la ciudad, que recuerda la historia y las raíces de la localidad. Finalmente, presidiendo la imagen, el rei Jaume I, figura clave en la conmemoración del 9 d’Octubre, aparece representado con su espada y capa roja, en una postura solemne que subraya el carácter histórico de la celebración.

Miembros de la corporación con el cartel. / L-EMV

Camallonga explicó durante la presentación que el objetivo del cartel ha sido "unir en una sola imagen los elementos que hacen de esta fecha un día tan especial para los valencianos: orgullo, historia y tradición, pero con un lenguaje visual que resulte atractivo y cercano al público actual".

La alcaldesa adelantó que en las próximas semanas se presentará de forma oficial la programación de fiestas y actividades que acompañarán al 9 d’Octubre en Torrent, una agenda cultural y festiva que, como en ediciones anteriores, combinará actos institucionales, celebraciones populares y propuestas culturales para todas las edades.

El recorrido artístico de Paco Camallonga

Nacido en Valencia en 1985, Paco Camallonga es arquitecto por la Universitat Politècnica de València, aunque desde sus inicios compaginó su formación con el dibujo y la ilustración, que terminaron convirtiéndose en su verdadera vocación. Tras completar un máster en animación y diseño de personajes, trabajó en la industria de la animación y los videojuegos, experiencia que enriqueció su estilo artístico.

En el ámbito festivo, ha desarrollado una trayectoria ascendente en el mundo de las Fallas, participando en proyectos de diferentes secciones, incluida la Especial. Es autor de los dos últimos Ninots Indultats infantiles elegidos por votación popular en València y responsable del diseño de la falla infantil municipal de 2025 en la Plaza del Ayuntamiento.

Cartel del 9 d'octubre en Torrent. / L-EMV

Su trabajo ha cruzado fronteras: además de su implicación en las Hogueras de Alicante, donde en 2024 logró el Primer Premio de la Sección Especial, ha publicado cómics tanto en España como en Francia y actualmente centra gran parte de su carrera en el mercado estadounidense, donde nuevos proyectos le están abriendo camino como ilustrador de proyección internacional.