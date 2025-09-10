El edil de Moncada vuelve a subirse al escenario tras la polémica (para bailar)

El concejal de Moncada, Martín Pérez Aranda, que el sábado protagonizó una de las escenas más polémicas tras saltar del escenario de la discomóvil, patada voladora incluida, para intervenir en una pelea con jóvenes que estaban profiriendo gritos contra el presidente Pedro Sánchez, se ha vuelto a subir al escenario en otra discomóvil, pero esta vez para bailar.

Moncada vivió este martes 9 de septiembre la gran Noche de Paellas, uno de los eventos más multitudinarios y populares, se agotaron los 8.000 tickets en apenas unas horas, y como siempre tras "llenar el buche" y coger fuerzas, se celebró el Festival Moncada Paelles Fest, con King África, Don Fluor, Ele DJ y Quantum.

Martín Pérez, no dudó en bailar el particular "Paquito el chocolatero" de King África, con los festeros y festeras que acudieron al evento. Brazos arriba y brazos abajo, acompañado del típio "eh!eh!", que siempre acompaña a esta sintonía "mora y cristiana", que cantaba King África.

El rey africano le dio paso a los djs. Ele DJ, inició su espectáculo con una versión disco del éxito de Nena Daconte "Tenía tanto que darte", y el concejal de Moncada no dudó en subirse de nuevo al escenario, aunque esta vez no realizó ningún corte de mangas, ni se abalanzó sobre el público, sino que se encargó de lanzar parte del merchandising de esa noche a los asistentes que bailaban sin parar.

Es la primera vez que se ve a Martín Pérez en un evento festivo tras la verbena del domingo, ya que el lunes se suspendió por la climatología adversa el Reggaeton Fest. El concejal parece ajeno a toda la polémica que se ha generado por su acción, de la que pidió perdón, con repercusiones políticas importantes como la petición de dimisión por parte de la oposición y las diligencias abiertas por la Guardia Civil. Él ha optado por seguir ejerciendo de concejal de Fiestas, y participar en los eventos programados en Moncada en su semana grande.