L'Etno lleva a Paiporta los saberes tradicionales de los museos locales

La Casa de la Cultura de Paiporta acoge hasta el 14 de octubre la exposición itinerante de l'Etno "Sostenibilidad: Museos km 0", una muestra que acerca los saberes tradicionales que guardan nuestros museos.

En el proyecto han participado una veintena de centros culturales que forman parte de la Red de Museos Etnológicos de la Diputación de Valencia visibilizando como algunos de los mecanismos de gestión sostenible que reclama la contemporaneidad habitan como posibles soluciones de futuro en la cultura tradicional y el saber popular que guardan los museos más locales.

El proyecto expositivo nace, tal como apunta el diputado de Cultura, Paco Teruel, con la intención de "convertirse en una referencia de trabajo colaborativo; es un paso más en la maduración de lo que significa hacer cultura a través de la Red de Museos Etnológicos, una organización con una dinámica de formación y actividad muy significativa”.

Sostenibilitat km 0 en Paiporta / A.P.

"Sostenibilidad: Museos km 0"

Una serie de módulos temáticos dan algunas pinceladas sobre los problemas actuales y su perspectiva de pasado, como la utilización de recursos comunitarios, desde el tradicional lavadero comunal hasta las modernas lavanderías, y el control del uso del agua. También hacen referencia a la configuración de nuestros paisajes culturales como patrimonio inmaterial, los oficios que se dedicaban a reciclar, reparar y reutilizar, así como el concepto de km 0 aplicado también a la agricultura, e incluso las técnicas artesanales de conservación de alimentos.

Estos módulos han sido construidos a partir de mapas, vídeos, fotografías y objetos que los museos locales han prestado o construido para que formen parte del discurso. Así, los objetos se convierten en un trabajo coral de procedencias múltiples, así como una muestra de la potencia y la riqueza del patrimonio de nuestros museos.

‘Sostenibilidad: Museos km 0’ es un proyecto expositivo trabajado de forma colectiva por los gestores responsables de los museos locales de la Red de Museos Etnológicos de la Diputación de Valencia y está comisariada por los técnicos de los museos locales de la ‘Etnoxarxa’ (Red de Museos Etnológicos Locales de la Diputació de València).