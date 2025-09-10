Martín Pérez: el edil de Moncada siempre envuelto en la polémica

Quien conoce a Martín Pérez Aranda sabe que no es la primera vez que el concejal de Seguridad de Moncada, que protagonizó una pelea con jóvenes en una verbena el sábado por la noche, está envuelto en la polémica. Su nombre ha aparecido en muchas noticias de este diario, y no solo por su función como concejal de Seguridad, Deportes o Fiestas, o por su condición de jefe de Protección Civil.

Echando un ojo a la hemeroteca, Martín Pérez fue protagonista de otra agresión, aunque en este caso el agredido fue él. Fue en mayo de 2023 cuando el concejal del PSOE en Moncada fue agredido por la noche, cuando se encontraba retirando unos panfletos ofensivos contra el actual equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa Amparo Orts, su pareja. El edil denunció contusiones en las extremidades y en la cabeza, después de ser atacado por dos individuos, a los que pilló repartiendo estos folletos insultantes por los limpiaparabrisas de los coches. Según relataba el propio edil, los agresores confesaron que alguien les había pagado 50 euros por repartir los panfletos, y Martín Pérez insinuó que era el PP el que estaba detrás de esa artimaña. "Por muchas agresiones que sufra y por muchas amenazas que reciba, nada ni nadie conseguirá que me arrodille nunca, mis principios y valores están por encima de todo. Es muy fácil adivinar quien está detrás del montaje de ese panfleto, solo con verlo", señalaba. Una insinuación que provocó un enfrentamiento con los populares que acabó siendo denunciado en la Guardia Civil. Aunque Martín Pérez no acusó directamente a los de derechas, sí que hizo referencia al eslogan de la campaña popular de este año: "Sonría que ya se van".

Anteriormente, el concejal también denunció un intento de agresión en su despacho por un vecino descontento con la política llevada a cabo desde el área que regentaba, trifulca denunciada por el propio Martín Pérez, condenando cualquier acto de violencia.

La polémica también se trasladó a la esfera de la política local. Hay que retrotraerse hasta julio de 2015 cuando la aprobación de un plan de ajuste en el pleno de Moncada acabó a gritos entre el concejal del PSPV y la concejala de Compromís de Moncada, Cristina Noguera. Según explicaron los testigos entonces a Levante-EMV, Noguera y otros dos ediles de su grupo se pararon a hablar con un proveedor municipal al que se le adeuda una importante cantidad de dinero y les cuestionó su posición ante la financiación. En ese momento, y por detrás de Noguera, se acercó Pérez Aranda y se metió en la conversación, lo que derivó inmediatamente en una bronca que estuvo a punto de acabar en agresión.

Según la versión de Noguera, el entonces edil de Policía le cogió del hombro con fuerza, «me lo dejó rojo», asegura y ella se giró para decirle: «no me toques que me estás haciendo daño». En ese momento, y siempre según la edila, Pérez Aranda se acercó a escasos centímetros de su cara y le espetó: «¿Qué me vas a hacer si te toco? ¿Me vas a pegar? ¿Vas a darme una hostia?». Martín Pérez, sin embargo, defendió que nunca cogió a la concejala de hombro, aunque sí le espetó: «Yo en ningún momento grité, pero ella no paraba y no sé ya ni lo que me decía. Es cierto que me acerqué a ella y, con las manos en la espalda, le pregunté si me iba a pegar. En ese momento me apartaron de allí mientras ella seguía gritando», relató a este diario.

Otra trifulca con Pedro Sánchez como "causante"

Fue también en 2015, pero en diciembre cuando el nombre de Martín Pérez volvió a protagonizar una polémica, en la que indirectamente estaba envuelto Pedro Sánchez. La Policía Autonómica abrió un expediente sancionador de hasta 30.000 euros contra la peña organizadora de la Feria taurina de Invierno de Moncada, por celebrar«bous al carrer» sin la presencia de un director de festejo, cargo que ostentaba el concejal de Policía, Martín Pérez Aranda (PSPV). En el momento de la celebración Pérez Aranda se encontraba en el mitín, que ofreció el entonces candidato socialista a la presidencia, Pedro Sánchez, en el pabellón de la Fuente San Luis de Valencia. Entonces, Martín se defendió asegurando que él ya había avisado que no estaría, y que les pidió que retrasaran el festejo.

En 2019, la legislatura comenzó con Martín Pérez ( y su hermana) como protagonista. Los vecinos en un pleno se manifestaron con pancartas tras la aprobación de los nuevos liberados del gobierno del PSPV, que triplicaba la de anteriores legislaturas. La alcaldesa, Amparo Orts, otorgó la exclusividad a dos concejales socialistas, Feli Buendia y su pareja, Martín Pérez Aranda, que pasaron a cobrar 35.000 euros anuales. Otro de los liberados fue una asesora, que casualmente es la hermana y por tanto cuñada de la alcaldesa, que pasó a cobrar (sigue en nómina municipal) 24.000 euros anuales.

La otra cara

Pero Martín Pérez Aranda también ha sido protagonista de noticias que alaban su labor. En 2023, la Guardia Civil, el día de la Virgen del Pilar, condecoró con la Cruz con distintivo blanco a Martín Pérez Aranda como jefe de Protección Civil de Moncada. Aunque la mejor noticia fue cuando consiguió participar en el rescate de una mujer atrapada en su coche en Benetússer, en un paso subterráneo, tras la dana. Martín Peérez, como presidente de Protección Civil en la Comunitat Valenciana, Martín Pérez, informaba emocionado a los 400 voluntarios de toda España que se concentraron en el pabellón de Moncada, gracias a su gestión. "Después de tres días, hemos encontrado con vida a una persona dentro de un coche", señala el responsable de Protección Civil.