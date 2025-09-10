Massanassa reabre su biblioteca con una imagen renovada gracias a Ikea

La Biblioteca Pública Municipal de Massanassa ha reabierto sus puertas tras un proceso de reforma y rediseño integral que ha transformado por completo sus instalaciones, ofreciendo a la ciudadanía un espacio más moderno, funcional y acogedor. Esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración de Ikea Alfafar, cuya visión es mejorar el día a día de la mayoría de los vecinos y vecinas de su comunidad local.

Esta acción ha incluido el diseño y distribución de los espacios, así como su completa renovación del mobiliario interior —nuevas estanterías, mesas de estudio, sillas, sillones, puestos con ordenadores, revisteros, lámparas, entre otros materiales de diseño— así como la adecuación del espacio exterior, donde ahora la terraza cuenta con mobiliario funcional que invita a disfrutar de la lectura al aire libre para quiénes lo prefieran.

Paco Comes, con Marta Ramón y Violeta González. / A.M.

Fiesta de reapertura con animación infantil

La reapertura oficial se celebró el pasado lunes por la tarde con una jornada festiva que contó con la participación de numerosas familias del municipio y con la presencia del alcalde de Massanassa, Paco Comes, la concejala de Cultura, Marta Ramón, y Violeta González, Business Development Marketing Communication & Sustainability Manager de IKEA Valencia.

La animación infantil corrió a cargo de "Anima’t Creixent", comercio local de Massanassa, que ofreció actividades para los más pequeños como pintacaras y globoflexia. Además, se ofreció una picaeta para todos los asistentes, fomentando un ambiente cercano y participativo.

Fiesta de inauguración de la biblioteca de Massanassa. / A.M.

Como gesto especial, desde la biblioteca se regalaron libros para todos los públicos —infantil, juvenil y adulto—, que podían ser escogidos libremente entre una amplia muestra dispuesta para la ocasión. Una iniciativa pensada para fomentar la lectura y celebrar esta nueva etapa del espacio cultural.

Comes agradeció públicamente el compromiso de Ikea Valencia: “Con mucha alegría hemos reabierto este espacio tan especial para Massanassa disfrutando junto a familias, niños y niñas en una bonita jornada. Estamos profundamente agradecidos por esta acción solidaria que ha querido tener con nosotros Ikea Valencia y que solo hace que generar un impacto positivo en la vida de nuestros vecinos y vecinas.” Además, desde Ikea Valencia ya han rediseñado el Espai Jove de Massanassa donde próximamente se iniciará su reforma y adecuación.

Compromiso con el territorio

Por su parte, desde Ikea Valencia han destacado que esta actuación se enmarca en su compromiso con el territorio y las comunidades locales:

“En Ikea creemos en la importancia de crear espacios que generen conexiones y nuevas oportunidades en la vida de las personas. Por eso, nos alegra haber podido colaborar con el Ayuntamiento de Massanassa a través de la donación de mobiliario para reacondicionar la biblioteca municipal y, próximamente, el Espai Jove. Nuestro objetivo es estar cerca de nuestros vecinos y vecinas, contribuyendo juntos a reactivar la actividad municipal, poniendo siempre nuestro conocimiento al servicio de la comunidad.”

La Biblioteca Pública Municipal de Massanassa abre así una nueva etapa con un espacio renovado y pensado para todos los públicos. Un punto de encuentro cultural que refuerza su papel como motor educativo y social en el municipio.

Puedes visitarla en el segundo piso del Edificio Sociocultural, ubicado en la Plaza País Valencià número 5 de Massanassa. Su horario es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h.