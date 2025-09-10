Metrovalencia modificará su servicio entre València Sud y Torrent Avinguda el fin de semana

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) modificará durante el próximo fin de semana, por las obras previstas en la estación de Picanya, el servicio del tramo València Sud-Torrent Avinguda, por el que discurren las Líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia.

La modificación prevista comenzará a las 22.50 horas del viernes, 12 de septiembre, y se prolongará hasta las 5.50 horas del lunes 15 de septiembre. Mientras se ejecutan estos trabajos, la circulación por la estación de Picanya se realizará por una única vía, lo que obligará a reducir el número de trenes que circulan habitualmente por dicho tramo.

Las obras previstas, que proseguirán después del fin de semana pero ya sin afectar a la circulación, tienen como finalidad mejorar las condiciones de accesibilidad de los andenes de la estación de Picanya, para facilitar el acceso de las personas de movilidad reducida, desde los andenes a los trenes, y son continuación de los trabajos que se ejecutaron en estas instalaciones tras las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Los trenes de Línea 1 con origen Bétera y destinó Castelló, l’Alcúdia o Picassent seguirán circulando con normalidad, al igual que los trenes de Línea 7 (Marítim-Torrent Avinguda).

Parada final en València Sud

Los viajeros de los trenes de la Línea 1 y 2 con destino Torrent y Torrent Avinguda finalizarán en la estación de València Sud, exceptuando los primeros y últimos servicios de la jornada, por lo que los usuarios que vayan más allá de esta estación pueden realizar un transbordo más cómodo en Safranar.

Los usuarios que se dirigen al aparcamiento disuasorio gratuito de València Sud no tienen que realizar el trasbordo en Safranar y pueden concluir su viaje en la propia estación de València Sud para recoger su vehículo.

El servicio nocturno previsto para la noche del viernes y sábado se seguirá prestando, condicionado en este tramo por esta modificación.

Metrovalencia ha previsto reforzar estos días el personal de atención al cliente en las estaciones del tramo comprendido entre Safranar y Torrent Avinguda, así como la información que se ofrece a los viajeros en estaciones, teleindicadores, pantallas y megafonía.

Además, todos aquellos usuarios que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias pueden consultar la página web www.metrovalencia.es, el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46 y la app oficial.

Reconstrucción

A pesar de que la red de metro y tranvía se encuentra totalmente operativa, todavía quedan algunos trabajos por concluir, como los de la estación de Picanya, que tratan de mejorar la accesibilidad, en especial a las personas de movilidad reducida.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha destinado hasta el momento 142,5 millones de euros en casi medio centenar de contratos para reponer los daños sufridos por la riada en el conjunto de la red de Metrovalencia, en especial en el Puesto de Mando, talleres de València Sud, oficinas y el tramo que une Sant Isidre y Castelló.