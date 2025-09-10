PP, Ciudadanos y Vox se unen para pedir la dimisión del edil de Moncada tras su polémica
La oposición al completo pide un pleno extraordinario para reprobar a Martín Pérez (PSPV); cesarle en sus delegaciones y como jefe de Protección Civil y llevar a la fiscalía los hechos tras ratificarlo en el pleno
La oposición de Moncada, formada por el PP, Ciudadanos y Vox (diez ediles de la coporación municipal) ha presentado por registro de entrada la petición de pedir la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar la polémica en la que se ha visto envuelto el concejal de Fiestas, Seguridad Ciudadana y jefe de Protección Civil (además de marido de la alcaldesa), Martín Pérez Aranda (PSPV) en la madrugada del pasado fin de semana.
Concretamente, PP, Cs y Vox, piden una sesión plenaria para reprobar al concejal por su conducta en los hechos descritos y la solicitud de dimisión de todos sus cargos. Así, durante el pleno también instarán a la alcaldía (que ostenta la socialista Amparo Orts, a retirar las delegaciones en Fiestas y Seguridad Ciudadana; así como acordar su cese como jefe de la agrupación de Protección Civil y comunicar a la asociación de agrupaciones de este ente la reprobación de Pérez en el pleno.
Comisión de seguimiento
Por otra parte, la oposición solicita en el escrito que se remita a toda la corporación un informe de secretaría y de jefatura de Policía Local sobre los hechos y sobre el dispositivo de seguridad del evento. Asimismo, también quieren acordar la puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal de los hechos para que, si procede, actúe de oficio (un movimiento que ya efectuó el PP y que ahora quieren ratificar en el pleno).
Por último, piden crear una comisión informativa especial de seguimiento con composición por grupos políticos, con mandato de 60 días para elevar las conclusiones que se tomen al pleno y no permitirán que estos puntos se incluyan en una sesión con más asuntos.
