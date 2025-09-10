Renuncias en Cuidem Godella: Una edil pasa a no adscritos y otra abandona la corporación

Cambios en la representación municipal del Ayuntamiento de Godella, en este caso, en el grupo Cuidem Godella. Tras la renuncia de la portavoz Irene Ferré el pasado mes de diciembre, son ahora Isabel Pérez y Patricia Carbonell las que abandonan el partido, aunque por razones distintas.

Isabel Pérez, que es la número dos, pasará al grupo de no adscritos por tensiones con sus compañeros y desacuerdos en la manera de defender los asuntos relevantes para el municipio. Tal como ha anunciado la rpropia Pérez, "en la vida hay que ser valientes y tomar decisiones. Hoy doy un paso que quizá debería haber tomado antes: dejar Cuidem Godella como concejala.

Desde el inicio defendí que deberíamos ser la voz de todos y no únicamente de unos pocos. Al no ser posible, considero que la mejor manera de servir a mis vecinos es continuar mi labor de forma independiente", explica en un comunicado hecho público.

No obstante, Pérez señala que su dedicación al municipio "sigue intacta" y por eso, aunque deja el grupo, no abandona su "responsabilidad y compromiso" como concejala electa. "Seguiré representando a mis vecinos y vecinas con la misma ilusión y con la libertad que me otorga la independencia", ha concluido la edila, que pasará al grupo de no adscritos.

Por su parte, la concejala que también abandona el grupo es Patri Carbonell, aunque ella lo hace por asuntos estrictamente personales y familiares. En el lugar de Carbonell entrará Fernando Rodrigo. El grupo municipal quedará representado en el pleno por Jesús Pancorbo y Fernando Rodrigo.

Cuidem Godella pedirá a Pérez que renuncie a su acta

El portavoz del grupo municipal, Jesús Pancorbo, ha enviado un comunicado sobre la renuncia de Isabel Pérez en el que adelanta que Cuidem Godella exigirá a la edil, ahora en no adscritos, que renuncie al acta "para que recuperemos los tres concejales que sacamos en las elecciones con el voto popular".

Si no lo hace, advierten en Cuidem Godella, "un comportamiento así se denomina transfuguismo político y Cuidem Godella para defender los intereses de la organización y por respeto a los 1238 ciudadanos y ciudadanas que nos otorgaron su apoyo, vamos a pedir al pleno municipal que así se califique legalmente la acción de Isabel Perez, a no ser que rectifique y devuelva el acta". Por último, el portavoz del grupo dice que: "nos reservamos el derecho a actuar jurídicamente para defender los intereses de la organización".