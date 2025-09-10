Los testimonios de jóvenes de Catarroja sobre la dana son protagonistas en la nueva agenda escolar

Los jóvenes volvieron a demostrar tras la dana que no son la generación de cristal. Tras pasar una pandemia, demostraron su capacidad de resiliencia como afectados de la dana, así como otros jóvenes valencianos y de toda España, que se movilizaron para ayudar a la población afectada. En definitiva, su voluntariado fue clave para el inicio de la recuperación de las calles y de las casas enfangadas. Ahora, la agenda escolar 2025-2026 refleja esta acción de la juventud y les rinde homenaje.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha presentado hoy al equipo directivo y al director, Ricard Benlloch, del IES Berenguer Dalmau esta libreta, coincidiendo con la incorporación del 100 % del alumnado en el comienzo del curso escolar. La presentación reconoce el trabajo de la juventud y la importancia de la solidaridad y el voluntariado como parte de la educación en valores.

“Esta agenda pone en valor el testimonio de los jóvenes que han sufrido la dana y han formado parte de esta ola de solidaridad, demostrando que son una generación de personas fuertes y resilientes que han soportado una pandemia, una riada y que ahora están fuera de su querido instituto, estudiando en barracones”, declara la primera edil.

Para este curso se han editado 1.500 ejemplares para todo el alumnado del centro, además de 300 unidades adicionales que se pueden obtener en el Espacio Joven del ayuntamiento. La publicación es una iniciativa de la Concejalía de Juventud de Catarroja, dentro del marco de la Xarxa Joves.net, y forma parte de los esfuerzos del consorcio para promover la participación juvenil y la autonomía personal.

Tres voces del municipio

La agenda pone especial énfasis en la solidaridad de la juventud ante la dana del 29 de octubre de 2024 e incluye los testimonios de Sara Guillem, Sergio Ramírez e Inés Miguel Camacho, tres jóvenes de Catarroja que participaron como voluntarios en actividades de apoyo y de ayuda directa en la población. Estos relatos se suman a otros testimonios de jóvenes de la Xarxa Joves.net que reflejan el esfuerzo colectivo y el impacto positivo del voluntariado juvenil en situaciones de crisis.

Agenda Jove para el curso 2025-26 sobre el voluntariado en la dana. / A. C.

Este año, la agenda también incorpora ilustraciones de reconocidos artistas valencianos, que participaron en la exposición Dana Gráfica celebrada en València. Entre los participantes hay nombres como Paco Roca, Xavier Mariscal, Cristina Durán, Elías Taño o Virginia Lorente, así como trabajos colectivos de los alumnos de diseño gráfico. La combinación de testimonios e imágenes busca sensibilizar, generar empatía y reconocer la implicación de la juventud en la recuperación después de la catástrofe, utilizando el diseño y la ilustración como herramientas de concienciación social. El diseño y la maquetación han sido realizados por Tomás Gorria y la comisión de Agenda de la Xarxa Joves.net.

Actualmente forman parte de la Red: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Almussafes, barrio del Cristo, Benetússer, Catarroja, Godella, Manises, Massanassa, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunto, Sedaví, Silla y Xirivella.