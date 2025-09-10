Torrent dedicará una rotonda a las víctimas de la dana en Mas del Jutge

El Ayuntamiento de Torrent rendirá un emotivo homenaje a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 con la instalación de un monumento en una de las rotondas situadas en la partida de Mas del Jutge, una de las zonas más castigadas por los devastadores efectos de la riada.

El espacio se transformará en un lugar de recuerdo y reconocimiento colectivo con la colocación de ocho siluetas de árboles de ‘acero corten’, elaborados mediante la técnica de oxicorte, que simbolizan la memoria de las ocho personas fallecidas en la catástrofe. Entre ellos, se incluirán dos figuras de menor tamaño en recuerdo de los dos niños que perdieron la vida.

Los árboles representados en el monumento no han sido elegidos al azar, sino que evocan la identidad, la naturaleza y la tradición de la Comunitat Valenciana. En la composición se podrán distinguir distintas especies arbóreas, todos ellos especies autóctonas y profundamente ligadas a nuestro territorio, que estarán iluminadas por la noche. Además, sobre la base de la rotonda, a lo largo de todo el anillo perimetral, se inscribirán los nombres de las víctimas con iluminación nocturna, junto con una frase conmemorativa que recordará para siempre su memoria y el profundo impacto que aquel episodio dejó en la ciudad y en sus vecinos.

El diseño y la fabricación de este monumento han sido realizados íntegramente por dos artistas torrentinos. La iniciativa ha sido fruto de un proceso de diálogo y consenso con los familiares de las víctimas, quienes han participado en todos los aspectos de su definición y han estado de acuerdo en la colocación de los nombres de sus familiares.

Una fecha cargada de significado

El monumento se instalará los días previos al 29 de octubre de 2025, coincidiendo con el primer aniversario de la dana. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "esta rotonda será, a partir de ahora, un lugar de memoria viva, donde los torrentinos podremos recordar con respeto y cariño a quienes nos dejaron en aquella fatídica jornada, y donde también reafirmaremos nuestra fuerza colectiva para seguir adelante como ciudad unida".

Folgado ha subrayado que "la elección de Mas del Jutge responde a la voluntad de situar este homenaje en el corazón de una de las zonas que más sufrió los efectos de la Dana, como símbolo de resiliencia, de respeto a nuestros vecinos y de compromiso con que nunca olvidemos lo sucedido".