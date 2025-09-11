Arrancan las obras de modernización de las fincas de la calle Valencia de Picanya

La dana del 29 de octubre de 2024 dejó en el aire una serie de planes que ahora se pueden reanudar en Picanya. Entre ellos, ya adjudicados y a punto de ponerse en marcha, se encontraba la modernización y mejora de 19 comunidades de viviendas de pueblo.

Una iniciativa para la que el intenso trabajo de los diferentes servicios municipales permitió conseguir 4.184.217 euros de fondos de la convocatoria del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación en el ámbito de barrio del Plan de recuperación, transformación y resiliencia 2021-2026. En este mes de septiembre se ponen en marcha los trabajos con una primera intervención en los edificios de la C/ Valencia.

Estos fondos irán destinados íntegramente a la mejora de 19 comunidades de vecinos con las que la Oficina Muncipal de Vivienda (Oficina Xaloc) ya había trabajado y coordinado todo un plan de actuaciones de mejora. Estas comunidades se localizan en la C/ Valencia, av. Sta. M. del Puig, C/ San Antonio Abad y av. Señera y forman parte del desarrollo de los años 60 y 70 y por tanto, se trata de fincas que están alrededor de los 50 años de uso razón por la que necesitan una actuación integral de adaptación a los tiempos actuales.

Mejora de la calidad de vida

Los trabajos a desarrollar irán en la línea de mejorar la calidad de vida de las viviendas y optimizar su eficiencia enérgetica con una reducción de consumo que, se calcula, puede llegar a ser del 60 %. En concreto está proyectado intervenir la envolvente completa de estas fincas (fachadas, medianeras, cubiertas...) y también la sustitución de ventanas. Estas mejoras cambiarán por completo el aspecto de estos inmuebles con la instalación de un novedoso Sistema de Aislamiento Técnico Exterior (SATE), una técnica de eficacia y durabilidad contrastada ya en los edificios más modernos.

Apostar por la rehabilitación y mejora

Este nuevo paquete de ayudas conseguido por los servicios técnicos municipales se suma a otras iniciativas ya en marcha como el proyecto de rehabilitación de las fincas de la zona av. Puig, C/ Ramón y Cajal (de hecho los primeros bloques de viviendas que se construyeron en Picanya) y para los que ya está en marcha un proyecto ARRUR.

Estas iniciativas forman parte del programa municipal para la rehabilitación y mejora de los edificios más antiguos de forma que al tiempo que se mejora la calidad de vida de los actuales habitantes, estas viviendas sean una buena opción para las personas jóvenes interesadas en formar nuevos hogares y, por tanto, reducir la cifra de viviendas vacías.