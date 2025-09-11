El Consell inicia la licitación de las obras para las primeras viviendas para afectados de la dana en Albal y Torrent

El Pleno del Consell ha aprobado iniciar la licitación del contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, así como su dirección facultativa, para la edificación de viviendas industrializadas en los municipios de Torrent y Albal.

Serán las primeras viviendas industrializadas de protección pública con las que la Generalitat atienda la necesidad habitacional en las zonas afectadas por la dana y tendrán una inversión inicial de 15 millones de euros de presupuesto exclusivo de la Generalitat

Esta actuación forma parte del Plan Vive Dana que la Generalitat está desarrollando al amparo de lo establecido en el art. 4 de la Ley 2/25 relativo a los PRL (Planes de Reconstrucción Local) para solucionar el problema de falta de vivienda y avanzar en los proyectos de construcción de 250 viviendas industrializadas en las zonas afectadas y lograr una recuperación lo más inmediata y eficaz posible.

¿Dónde estarán las viviendas?

Las primeras viviendas industrializadas se alzarán en Torrent, en la calle Maestro Sosa, 26, y en Albal, en la calle Alcàsser, 30. Ambos solares son propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), y se estima que en cada uno de ellos se construyan unas 40 viviendas. Serán viviendas de protección pública que se destinarán a alquiler asequible.

Desde la Generalitat se considera necesario avanzar en la línea de la construcción industrializada de vivienda de protección pública como la opción más conveniente dada su rápida ejecución y puesta en uso. En concreto, se prevé que en un plazo de 12 meses se ejecuten los trabajos de redacción de los proyectos, básico y de ejecución, y la ejecución de las obras de edificación.

La adopción de un modelo constructivo industrializado supone un hecho diferencial respecto a los procesos constructivos tradicionales de las promociones de vivienda de protección pública llevadas a cabo por la Generalitat. Por lo tanto, las bases técnicas de cada emplazamiento dejan abierto a las empresas de construcción industrializada, como expertas en la materia, la proposición del sistema constructivo más adecuado y conveniente.

El grado de industrialización de las propuestas tendrá un alcance mínimo de estructura y hoja principal de la fachada y serán admisibles cualesquiera categorías como madera, madera contralaminada, acero, stelleframe, hormigón 2D, hormigón 3D y otros.