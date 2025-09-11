Cuidem Godella reclama el acta a la concejala Isabel Pérez

Cuidem Godella ha reclamado el acta de concejala a Isabel Péréz, hasta ayer edil de la formación progresista y que presentó su renuncia para pasar al grupo de no adscrtiso. En este sentido, recuerdan que en las pasadas elecciones "sacamos tres concejales con el voto popular"y advierten que si su excompañera no retorna el acta mostrará "un comportamiento de transfuguismo político", circunstancia que "vamos a pedir al pleno municipal que así se califique legalmente la acción de Isabel Perez, a no ser que rectifique y devuelva el acta". En todo caso, anuncian que se reservan "el derecho a actuar jurídicamente para defender los intereses de la organización".

Desde la formación apuntan que "somos una candidatura ciudadana que eligió a sus candidatos y candidatas mediante una votación realizada en asamblea, así como también colectivamente hicimos nuestro programa electoral y nuestro Código Ético. También en Asamblea establecimos nuestro modelo de funcionamiento y nuestras normas internas. Todas las personas que iban en la lista electoral aceptaron y firmaron el Código Ético que a todos nos vincula y obliga con Cuidem Godella. Nuestro código así como el funcionamiento de las organizaciones políticas establece que cuando una persona se sale voluntariamente de ella, debe de renunciar al acta y devolvérsela a su partido o candidatura".

Cuidem Godella califica de "sorprendente" que Isabel Perez "no habiendo asistido a la última asamblea de Cuidem Godella y conociendo que el próximo día 17 de octubre tenemos previsto convocar de nuevo a todas las personas que componemos la organización, espacios donde de manera colectiva debatimos y revalidamos el modelo de funcionamiento y toma de decisiones, anuncie de esta manera su decisión de abandonar CG y quedarse con el acta que no le pertenece pasando al grupo mixto. Ya que apela a las mayorías y no unos pocos, podía haber esperado hasta el día de la asamblea para explicar públicamente sus razones y tener la oportunidad de escuchar a los compañeros y compañeras que la llevaron a ser concejala".