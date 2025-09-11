"No hemos puesto cinta roja porque eso es para inaugurar centros acabados, y el de Massanassa no lo está"

Sin cinta roja, pero con alfombra. El alumnado de Infantil y Primaria de la escuela infantil Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives de Massanassa han empezado, por fin, las clases. Lo han hecho en barracones, tras cuatro días después de lo programado, y tras un trabajo titánico en los últimos tres días para intentar poner a punto unas instalaciones, que tal y como avisó la directora en la bienvenida al alumnado, aún no están acabadas.

"No hemos puesto cinta roja porque eso es para inaugurar cosas acabadas y este colegio no lo está. Los trabajos seguirán por la tarde cuando no estemos en clase", señalaba, tras agradecer el gran trabajo del claustro, lo que levanto los aplausos de las familias que aguardaban en la puerta, y del ayuntamiento .

Paco Comes, alcalde, estaba allí. El ayuntamiento, aunque no es su competencia tal y como ha dejado claro en los últimos días el conseller Rovira, ha colaborado en los trabajos con su brigada. "Son trabajos menores pero que no afectan a la seguridad del centro, que está certificada. El certificado de ocupación llegó ayer, sin él no hubiéramos permitido la entrada. Así que hoy es un día para estar contentos y sobre todo agradecer a las familias su paciencia".

Esas familias tenían sensaciones encontradas en la puerta del colegio con sus hijos de Primaria en la mano. Por una parte contentos de empezar , " eso de no comenzar el lunes nos ha trastocado completamente y además antes íbamos al colegio andando, ahora tenemos que venir en coche", señalaba Raquel.

Alumnos de un colegio de Massanassa afectado por la dana inician el curso escolar en barracones /

Aunque siempre es mejor eso que los autobuses que llevo a los escolares a la antigua facultad de Magisterio en Valencia, donde terminaron el curso. "A mí me gustaban las los autobuses, parecíamos las mayores , como los de Inglaterra", aseguraba con desparpajo Adrián, de cuarto de Primaria.

Maite, la madre de Andrea de cuarto, está feliz "porque después de todo lo que hemos pasado y sufrido , volver al colegio en tu pueblo siempre es una alegría". Asegura que confía en que todo esté bien y se den las condiciones de seguridad que se esperan en un centro escolar: "no puedo decir como están las aulas porque no las hemos visto, pero confío en que sí nos han dejado venir es porque todo está bien", señala.

Larena: "la seguridad está certificada"

La apertura de las aulas modulares contó con la presencia del director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, quien afirmó que se trata de un colegio seguro. "Contamos con un certificado de seguridad firmado por la empresa competente, firmado con el técnico competente", explica.

Para Larena, que llegó al centro "para comprobar con mis propios ojos que está bien", es un día de alegría "porque los alumnos ya pueden estar en su municipio, escolarizados, con sus compañeros y sin estar repartidos en varios centros", concluyó.