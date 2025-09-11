Paterna aprueba la mejora de parques infantiles con una inversión de más de dos millones de euros

El Ayuntamiento de Paterna da luz verde a la IV Fase de mejora del Plan de Parques Infantiles, dotada con una inversión económica que asciende a más de 2.185.000 euros, para garantizar la seguridad y la calidad de algunos de los 73 espacios donde disfrutan los niños y niñas paterneros.

Así lo ha anunciado hoy el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien ha destacado que “además de cumplir con uno de nuestros objetivos prioritarios, que es garantizar la seguridad de estos espacios de recreo, continuamos mejorando y adaptándolos por edades para que los más pequeños puedan disfrutar de ellos en una ciudad cada vez más amable, sostenible e innovadora”.

El objetivo de esta nueva actuación, cuyo plazo de ejecución será entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, es sustituir y mejorar los elementos de juegos infantiles, adecuar los pavimentos de caucho por estar deteriorados o incluso ampliar algunos espacios urbanos destinados a estas zonas recreativas, además de otros arreglos y acondicionamientos de jardinería y zonas verdes.

Nueva zona de juegos

A través de esta intervención se contempla la creación de una nueva zona de juegos infantiles en La Canyada ubicada en el CEIP La Font, la renovación completa de cuatro parques en los barrios de Terramelar, Lloma Llarga y Campamento.

Asimismo, se renovarán completamente y se amplían en el Parc Central, El Plantío, Cristo de la Fe, calle Benidorm de Santa Rita y calle Sant Martí en Alborgí así como se llevará a cabo la adecuación parcial de la zona infantil en el Gran Teatro.

Sagredo ha asegurado que “nuestro compromiso es seguir trabajando por un proyecto de ciudad para vivir mejor y ser feliz pensando siempre en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.

Con este nuevo presupuesto destinado a la mejora de áreas infantiles, Paterna refuerza su compromiso con la modernización y sostenibilidad de los espacios libres y parques urbanos de la ciudad.