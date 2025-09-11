Puçol, el municipio más seguro de la provincia, según el Ministerio del Interior

El último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior confirma que Puçol es el municipio más seguro de la provincia de Valencia entre las localidades con más de 20.000 habitantes. Con 317 infracciones registradas en el primer semestre de 2025 frente a sus más de 21.000 habitantes, la tasa de criminalidad de Puçol es la más baja de toda la provincia.

El informe refleja una evolución positiva en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. También pone de manifiesto una criminalidad estable en comparación con 2024 y pone en valor la reducción de algunos de los delitos más habituales. Destacan especialmente el descenso en los hurtos, que se han reducido más de un 30 %, así como la importante bajada en los robos en domicilios, que caen en un 40 %.

Prevención y vigilancia

Estos resultados consolidan a Puçol como un entorno seguro y confirman la eficacia de las actuaciones conjuntas de prevención y vigilancia desarrolladas en el municipio. Gracias a este balance, Puçol se reafirma como un referente en materia de seguridad ciudadana dentro de la provincia de Valencia, situándose muy por debajo de la media en criminalidad.

El Ayuntamiento de Puçol, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, continuará trabajando para mantener estos niveles y seguir garantizando la tranquilidad de todos los vecinos.