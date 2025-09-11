Torrent celebra una nueva Semana de la Movilidad

El Ayuntamiento de Torrent se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre bajo el lema “Mobilitat per a totes les persones”. Este año, el municipio pondrá el foco en la educación vial de los más pequeños y en la promoción de la movilidad sostenible a través de la Feria del Automóvil, que tendrá lugar en la Plaza Obispo Benlloch.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado Tonda, ha destacado que: “La Semana Europea de la Movilidad invita a reflexionar sobre cómo compartimos y usamos el espacio público. En Torrent queremos aprovechar esta oportunidad para concienciar a todas las generaciones, y especialmente a los más jóvenes, sobre la importancia de una movilidad segura, sostenible y humana. La Feria del Automóvil y el nuevo parque infantil de educación vial serán dos escenarios clave en esta edición”.

El nuevo parque de educación vial infantil, inaugurado el pasado mes de marzo, se convertirá durante esta semana en el epicentro de las actividades escolares. Más de 300 niños y niñas de Primaria y Secundaria participarán en talleres, circuitos y juegos que les enseñarán de forma práctica normas básicas de circulación, respeto al peatón y convivencia en el espacio público.

“Es fundamental que la educación en movilidad sostenible y segura empiece desde la infancia. Gracias a este nuevo parque, nuestros escolares podrán experimentar de manera lúdica lo que significa circular en bici, caminar con seguridad o compartir el espacio vial con otros”, ha añadido la alcaldesa.

Feria del Automóvil

El jueves 18 de septiembre, a las 10:00 horas, se inaugurará la Feria del Automóvil, que contará con la exposición de vehículos eléctricos e híbridos, así como de soluciones innovadoras en movilidad urbana. La feria reunirá a concesionarios, empresas del sector y ciudadanía en un espacio donde descubrir alternativas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

La concejala de Movilidad, Adelina González, ha señalado: “Con la Feria del Automóvil queremos acercar la movilidad sostenible a los vecinos y vecinas de Torrent, ofreciendo información y soluciones reales que ya están disponibles en el mercado. Es una oportunidad para conocer de primera mano cómo avanzar hacia un modelo de ciudad más saludable y conectado”.

Cartel de la Semana Europea de la Movilidad en Torrent / L-EMV

Programa de la Semana de la Movilidad en Torrent

Con esta programación, Torrent reafirma su compromiso con la movilidad sostenible, la seguridad vial y la calidad de vida de sus ciudadanos, haciendo de la Semana de la Movilidad 2025 una cita de referencia en la ciudad.

Martes, 16 de septiembre

Talleres de circulación vial para escolares (10:00–14:00 h, Parc Central).

Prácticas de circulación vial abiertas al público (17:30–20:30 h, Parc Central).

Charla “Sistemas de aparcamiento inteligente en la ciudad de Torrent para personas con movilidad reducida”, por José López (18:00 h, Casa de la Dona).

Jornada de puertas abiertas Bicis per a Totes (18:30–20:00 h, Taller Social Xenillet, 3).

Miércoles, 17 de septiembre

Talleres de circulación vial para escolares (10:00–14:00 h, Parc Central).

Prácticas de circulación vial abiertas al público (17:30–20:30 h, Parc Central).

Campaña de sensibilización “Ponte en su lugar, no en su sitio” sobre respeto a aparcamientos reservados (17:30–20:00 h, Avda. al Vedat).

Jueves, 18 de septiembre

Inauguración Feria del Automóvil (10:00 h, Avda. al Vedat, hasta las 19:30 h).

Talleres de circulación vial para escolares (10:00–14:00 h, Parc Central).

Prácticas de circulación vial abiertas al público (17:30–20:30 h, Parc Central).

Charla “Cicloturisme per África: pedalant per la Costa Oest”, por Xavi Escrivà (19:00 h, Casa de Cultura).

Viernes, 19 de septiembre

Feria del Automóvil (10:00–19:30 h, Avda. al Vedat).

Demostración de prototipos de vehículos de bajo consumo (17:00, 18:00 y 19:00 h, Avda. Olímpica).

Gran feria infantil con actividades (17:30–20:30 h, junto al Parque de Educación Vial).

Actividad “Empaqueta tu coche” de concienciación sobre movilidad sostenible (19:00–19:30 h, Avda. Rei Joan Carles I).

Cine a la fresca: El ladrón de bicicletas (21:00 h, Plaza de la Unión Musical).

Sábado, 20 de septiembre

Espectáculo familiar “Batuclown” (18:30 h, Parc Central).

Ruta ciclista nocturna “Bicinit a les estreles” con observación astronómica en el Parque de Santa Ana de Albal (20:00 h, salida desde Plaza Obispo Benlloch).

Domingo, 21 de septiembre

Vuelta en bicicleta “Un Torrent sobre ruedas” (09:00 h, salida Plaza Mayor). Obsequio a los 200 primeros ciclistas.

Lunes, 22 de septiembre – Día Europeo sin Coche