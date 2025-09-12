Agricultura interviene en recuperación del talud del barranco de l’Horteta en la Colonia Bonestar

La Conselleria de Agricultura ha comenzado las obras de recuperación del talud del barranco de l’Horteta a la altura de la calle San Luis Bertrán, en la Colonia Bonestar de Torrent. Se trata de una de las zonas más castigadas por la dana del 29 de octubre, cuando la fuerte barrancada arrasó el talud, hizo desaparecer gran parte de la calzada y afectó seriamente a las viviendas situadas en todo este tramo.

Los trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa Ocide Construcción S.A., forman parte del plan que la conselleria dirigida por Miguel Barrachina está llevando a cabo para reparar los daños ocasionados por la dana en 45 puntos de 28 municipios de la provincia de Valencia, principalmente en encauzamientos urbanos.

Barranco de l'Horteta en Torrent. / L-EMV

En el caso de Torrent, la intervención, en la que se invertirán ocho millones de euros, se centra en tres tramos del barranco de l’Horteta en su paso por el casco urbano, todos ellos gravemente dañados en sus taludes por las lluvias torrenciales del pasado otoño:

• Colonia Bonestar (calle San Luis Bertrán): donde el agua hizo desaparecer el talud, arrancó literalmente la calle y llegó a entrar en las viviendas. Esta es la zona en la que actualmente se están desarrollando las obras.

• Tramo entre Pont Blau y Los Caracoles (calle San Luis Bertrán): aquí el talud fue arrasado y la erosión se encuentra muy próxima a una finca de la calle Santa Teresita.

• Talud del barranco de Pequé, en su intersección con el barranco de l’Horteta: a la altura de las calles Perelló y Tonellet en el Mas del Jutge, también gravemente dañado.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha destacado la importancia de estas actuaciones para garantizar la seguridad de los vecinos: "la dana del 29 de octubre provocó graves destrozos en Torrent, especialmente en el barranco de l’Horteta, donde los taludes cedieron y el agua llegó a las casas. Por eso, estas obras son fundamentales para recuperar las calles afectadas, proteger las viviendas y evitar nuevos riesgos en el futuro".