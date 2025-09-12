Aldaia destina los 869.500€ del Ministerio de Derechos Sociales a ayudas por daños en viviendas

Aldaia destina los 869.500€ concedidos por el Ministerio de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030 a ayudas por daños en viviendas situadas en planta baja donde no se reside de manera efectiva, a almacenes, bajos o similares, tras la dana del 29 de octubre de 2024, en el marco del plan de apoyo a los municipios afectados por este fenómeno meteorológico.

El consistorio ha destinado íntegramente esta cantidad a través de ayudas directas, garantizando que los fondos estatales se utilicen de manera inmediata en la recuperación de las familias afectadas. De este modo, el Ayuntamiento de Aldaia justifica la utilización de los fondos otorgados por el Ministerio, reforzando su compromiso con la transparencia y con la atención a las necesidades urgentes de la ciudadanía.

El pasado julio, el Ayuntamiento de Aldaia anunció que estaba elaborando una hoja de ruta para implementar medidas adicionales en el ámbito municipal para luchar contra las futuras danas.Según explican desde el consistorio, de momento estas nuevas medidas se sustentarán sobre tres grandes bloques, y se iniciará un proceso de participación de colectivos y entidades, contando con la plataforma de afectados.

La primera iniciativa es la elaboración de un listado de personas en riesgo dana a partir de los tres mapeos que el consistorio ha realizado a través de los Servicios Sociales municipales desde el mes de noviembre, mediante los cuales se busca detectar las necesidades, problemas o afecciones relacionadas con la salud mental de las personas aefctadas. En concreto, se han realizado 3.200 visitas y contactado con 1.500 familias. Ahora, en base a estos trabajos, se creará un listado de personas “en riesgo dana” y que residan en plantas bajas, para asegurar un contacto permanente con ellos o con familiares que pueda facilitar su seguimiento en momentos de emergencia.