La apertura del Mercado Sant Gregori de Torrent ya tiene fecha

Torrent reabrirá las puertas del Mercado Sant Gregori el próximo martes 16 de septiembre tras el intenso proceso de remodelación acometido durante los meses de verano. Con esta actuación, que se prevé finalice definitivamente a finales de septiembre, el histórico mercado afronta una nueva etapa en su 70 aniversario, ofreciendo a comerciantes y clientes unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales, sin perder la esencia de cercanía y tradición que lo ha caracterizado desde 1955.

En la recta final de las obras, la concejala de Comercio, Mercados y Empleo, Sandra Fas, junto a la gerente de la empresa municipal Idea´t, Isabel Sánchez, han visitado el estado avanzado de los trabajos, comprobando de primera mano el resultado de las intervenciones que se han llevado a cabo en los últimos meses. Fas ha destacado que el nuevo Mercado Sant Gregori “responde a una demanda histórica de los comerciantes y clientes, ofreciendo un espacio más atractivo y funcional, pero sin renunciar al trato cercano y a la calidad de siempre”.

Una reforma con sello de modernidad

El Mercado Sant Gregori permaneció abierto durante todo el mes de julio, garantizando el servicio a los clientes mientras se ejecutaban las primeras fases de la obra. Posteriormente, en agosto, el recinto cerró sus puertas para acometer las actuaciones más importantes.

La concejala y la directora de Ideat en el Mercado / L-EMV

La remodelación abarca más de 330 m² de superficie comercial, con actuaciones que están suponiendo una renovación completa de los elementos más deteriorados y una mejora sustancial de las condiciones de confort, accesibilidad y seguridad. Entre las principales intervenciones destacan:

·Pavimento totalmente renovado, con suelo resistente y antideslizante, pensado para garantizar la seguridad de clientes y vendedores.

·Instalación de falsos techos, que mejoran el confort térmico y acústico y reducen el consumo energético.

·Sustitución de carpinterías metálicas deterioradas para mejorar el aislamiento y la durabilidad del edificio.

·Reparación de canalones y bajantes, fundamentales para la evacuación de aguas pluviales.

·Pintura y saneamiento de paredes, columnas y elementos estructurales, devolviendo al mercado un aspecto actual y luminoso.

·Mejora de accesos por la calle Pintor Renau, incluyendo rampas adaptadas para personas con movilidad reducida.

·Renovación de las instalaciones eléctricas e iluminación LED, que aportan mayor luminosidad, ahorro energético y sostenibilidad.

·Creación de un Coffee Corner, una zona de degustación de productos típicos junto al espacio cultural, que ofrecerá a los visitantes un lugar para socializar y disfrutar del mercado más allá de las compras.

La concejala Sandra Fas subrayó que “esta reapertura supone un antes y un después para el Mercado Sant Gregori, que ha sido siempre un referente en la vida diaria de Torrent. Con estas obras hemos conseguido que el mercado esté a la altura de lo que vecinos y comerciantes merecen: un espacio moderno, seguro y lleno de vida”.

La reapertura coincide con el 70 aniversario del Mercado Sant Gregori, un espacio que desde 1955 ha sido sinónimo de calidad, trato cercano y tradición. Ahora, con esta transformación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el comercio de proximidad, clave en la economía local y en la vertebración social del municipio.