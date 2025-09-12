Arrolla a una mujer con un patinete y se da a la fuga en Torrent

La Policía Local de Torrent busca al conductor de un patinete que ha arrollado esta tarde a una mujer en un cruce de la localidad, dándose a la fuga.

El accidente se ha registrado pasadas las seis de la tarde en la confluencia de las calles Padre Méndez con Juez Angel Querol. Según testigos presenciales, el conductor del patinete ha golpeado a la mujer, de 76 años, que cruzaba por el paso de peatones. María Asunción, que así se llama la herida, se dirigía a la parroquia de San José para asistir a la misa como cada día.

Fuerte golpe en la cabeza

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad sanitaria que ha atendido a la mujer, que presentaba heridas en el brazo y la frente como consecuencia de la caída, así como un fuerte golpe en la cabeza. En este sentido, la víctima ha sido trasladada en ambulancia hasta un centro hospitalario para atenderla.

Por otro lado, testigos presenciales han detallado a la Policía Local que el conductor del patinete era un joven con una camiseta negra para que los agentes traten de identificarlo al darse a la fuga tras el arrollamiento.