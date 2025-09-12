'A la caza' del origen de la contaminación de las acequias que acaba en las playas de Alboraia
El ayuntamiento y la conselleria firmaron un pacto para trabajar 'a una' para identificar el origen de las bacterias
El consistorio desviará la acequia de 150 metros al norte del camping de Peixets e instalará maquinaria en el Polígono Industrial para el control de vertidos en las canalizaciones
La Generalitat Valenciana y Alboraia se han lanzado ya 'a la caza' del origen de la contaminación de las acequias, que vienen provocando prohibiciones intermitentes al baño en parte de Port Saplaya norte -y Meliana- los últimos veranos. La puesta en marcha del diagnóstico de la acequia de Sant Vicent se produce tan sólo una semana después de la reunión en la que Alboraia y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio llegaron a un acuerdo para colaborar en este sentido.
De hecho, este estudio, una de las medidas acordadas en el encuentro, se está efectuando más allá del término municipal, en el tramo comprendido entre la costa alboraiense y Vinalesa. Este mayor tamaño analizado responde a la petición del alcalde de Miguel Chavarría de localizar también el origen de las bacterias que llegan al municipio, no sólo las que se originan en él.
El estudio ha multiplicado en esta ocasión los puntos de análisis, pasando a más de 12 ubicaciones sólo en Alboraia. Este análisis a mayor escala no terminará aquí, ya que la Generalitat Valenciana está contactando las Acequias de Moncada y Rascanya para que colaboren en el control de las canalizaciones de agua que arrojan a la de Sant Vicent.
Una vez diagnosticado el origen de los vertidos contaminantes, la Generalitat Valenciana establecerá medidas en "una colaboración a una, sin competencias", según anunció en la citada reunión el conseller Martínez Mus, de la que también salió la orden a la depuradora de tratar los enterococos en sus aguas que sirven para el riego y que desembocan en el mar.
Actuación municipal paralela
Si bien todavía no hay fecha fijada, el Ayuntamiento de Alboraia sumará dos acciones a escala municipal en las próximas semanas: el desvío de la acequia de 150 metros al norte del camping de Peixets, derivándola al bombeo de la acequia de la Mar que lleva su contenido al emisario de Vera y la instalación de maquinaria en el Polígono Industrial para el control de vertidos en las acequias.
Dos medidas que complementarán las ya realizadas: cierre de fugas detectadas en el aparcamiento de Alcampo en Port Saplaya y en el núcleo tradicional y el colector ya instalado en el primer núcleo para bombear sus aguas hacia la depuradora.
