Arde una nave de Ducati en Albuixech

Un incendio en una nave industrial de Onex, empresa que en España comercializa las motos de Ducati, en el polígono industrial del Mediterráneo en Albuixech, ha movilizado a cinco dotaciones de bomberos del Consorcio de València. El fuego, que se ha declarado a las 16:11 horas y afecta a una nave de almacenamiento de materiales de automoción de esta gran empresa de más de 11.000 m2, está situada en la calle Noria de Albuixech, según informan fuentes de Bomberos.

Hasta el lugar se ha desplazado un dispositivo con cinco dotaciones de Sagunt, la Pobla de Farnals, Moncada, Torrent, Burjassot, un sargento de Sagunt y un oficial.

El incendio, que ha generado una gran columna de humo negro que se puede observar desde poblaciones próximas e incluso desde València, ha sido provocado por una batería, según fuentes empresariales. En un primer momento, los operario han tratado de extinguir las llamas con los extintores que poseían en la industria, y cuando parecía que habían conseguido apagarlo, se ha vuelto a reactivar en parte por las rachas de viento.

La columna de humo de Albuixech desde la playa / X

Las llamas han devastado por completo una de las naves de este gran complejo empresarial de Onex, pero por fortuna, los operarios que se encontraban en ese momento trabajando, han podido salir por su propio pie, sin riesgo, y de momento solo hay daños materiales.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.