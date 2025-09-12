Detectan estafas en obras y reparaciones por la dana

La Comisionada del Gobierno de España para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha visitado este viernes la Mancomunitat de l’Horta Sud, donde ha mantenido una reunión con el presidente, José F. Cabanes, y el equipo técnico, con el objetivo de retomar proyectos comunes y analizar la situación de la comarca diez meses después de la dana.

Zulima Pérez y José F. Cabanes han coincidido en señalar que se están detectando quejas de familias por problemas o incumplimientos de algunas empresas y profesionales que están realizando reparaciones en sus viviendas o en sus comunidades de propietarios, algunas de las cuales ya se han traducido en reclamaciones en las Oficinas de Consumo o denuncias en la Guardia Civil.

Por ello, ambos dirigentes han convenido en que es necesaria una campaña de asesoramiento a la ciudadanía sobre qué precauciones ha de adoptar cuando realiza un contrato y cómo ha de actuar cuando se produce el conflicto. Para ello, el presidente de la Mancomunitat ha ofrecido el servicio de OMIC comarcal, que actúa en diversos municipios y puede coordinarse con las OMIC municipales.

“Existe una demanda muy grande de empresas que realicen las reparaciones de los daños en las viviendas y comunidades vecinales y, aunque hay muy buenos profesionales, que son serios, se están dando casos en los que la empresa o la persona autónoma no tienen la solvencia suficiente para afrontar determinadas obras y están incumpliendo los compromisos”, explica el presidente.

“Las propias asociaciones de víctimas de la dana nos han trasladado también esta preocupación. Hay familias, por ejemplo, que han desembolsado todo el dinero por adelantado para una obra o una reparación y se han quedado colgadas”, ha manifestado Zulima Pérez.

Zuluma Pérez y José Cabanes, antes del encuentro en la Mancomunitat / MHS

Situación del tejido económico

Por otro lado, la Comisionada se ha interesado por la situación del tejido económico y empresarial de la comarca que resultó afectado por la dana, para lo que ha mantenido un encuentro con parte del equipo del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud.

Este grupo técnico ha explicado los problemas que afrontan las pymes para salir adelante, puesto que en muchos casos arrastraban créditos de la pandemia, y también ha informado sobre cómo ha crecido la demanda de asesoramiento en casos de desempleo o de prolongación de la situación de ERTE.

El presidente y la Comisionada han repasado también otros proyectos pendientes, como la próxima jornada divulgativa que acogerá la institución comarcal el día 1 de octubre, en la que el Colegio Oficial de Geología ofrecerá una serie de ponencias sobre el comportamiento de los barrancos y las cuencas en la dana, y que incluirá asimismo una visita en autobús a los barrancos de Poio y Horteta.