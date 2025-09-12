La Diputació lleva el jazz este sábado a Meliana con Lírica Big Band y Eva Romero 

La Diputació de València lleva el jazz este sábado a Meliana con la actuación de Lírica Big Band y la voz de Eva Romero. El concierto, que estaba previsto para el 12 de julio, se tuvo que suspender por la lluvia y finalmente se celebrará este sábado en el Patio del Colegio Pío XII de Meliana a las 23:00 horas. La entrada, como en el resto de conciertos del festival, es gratuita.

Lírica Big band, formada por 18 músicos con perfiles muy diversos —profesores, músicos clásicos y profesionales del jazz y la improvisación—, ha destacado por su frescura y energía en el escenario. Desde su debut, ha actuado en festivales como el Festival de Jazz de València, donde en 2024 llenó la sala Maestro Rodrigo del Palau de la Música. También ha compartido escenario con figuras del jazz valenciano y ha sido un referente en programas de intercambio y colaboraciones con músicos como Voro García, Jesús Santandreu, Valmuz y con la que vuelven a compartir escenario este sábado, Eva Romero.

Su repertorio combina grandes estándares del jazz clásico con composiciones innovadoras de jazz valenciano contemporáneo. La banda cuenta con dos trabajos discográficos: ‘Figa de Ferro’ (2018) y Sapomorfo (2022), que muestran su capacidad para reinterpretar clásicos y dar espacio a composiciones inéditas. Unas interpretaciones que este sábado estarán acompañadas por la voz de Eva Romero, la cantante de l’Olleria de formación vocal totalmente autodidacta, que desde 2013 ha cantado regularmente con distintas formaciones de jazz y que cuenta con distintos trabajos discográficos entre los que sobresale el que lideró en 2020: ‘Víctor Young Tribute’.

El concierto se enmarca en la primera edición del festival ‘FEM-HO JAZZ’, que este verano ha llevado el jazz a Carcaixent, Potries, Real, además de tres conciertos al Centre Cultural La Beneficència de Valencia. El festival de jazz de la Diputació de València ha contado con formaciones como la Original Dixieland Sedajazz, la Jove Big Band Sedajazz y Arantxa Domínguez y Ricardo Belda Quartet, entre otras.

‘FEM-HO JAZZ’ nace para dar respuesta a la demanda de los municipios, que están interesados en ofrecer este tipo de conciertos, y de las agrupaciones, que quieren tocar. Esta solicitud viene acompañada por el incremento notable de la música jazz tanto en músicos como en agrupaciones y adeptos.

En este sentido, ha subrayado el diputado de Cultura, Paco Teruel, ‘FEM-HO JAZZ’ ha tenido “un éxito rotundo”. Por eso, ha explicado, “vamos a continuar apoyando esta modalidad musical que hasta este momento no existía dentro del programa cultural de la Diputación de Valencia”, De hecho, ha concretado, “dentro de las ayudas a agrupaciones musicales ‘València és Música’, se ha incluido también el jazz”.

En la misma línea, ha esgrimido, “hemos trabajado codo a codo con de la Federación de Jazz de la provincia de Valencia, apoyando a las agrupaciones valencianas y el jazz; la música es un símbolo de nuestra cultura y seguimos trabajando para fomentarla en todos sus estilos”.