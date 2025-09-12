Drones y cámaras para reforzar la seguridad en las fiestas de Catarroja

El Ayuntamiento de Catarroja ha acogido hoy la Junta Local de Seguridad, una reunión de coordinación con motivo de las próximas Fiestas Mayores, presidida por la alcaldesa Lorena Silvent y acompañada del subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, en la cual han participado representantes de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y los equipos técnicos de igualdad y fiestas.

Según el último informe de seguridad de la Guardia Civil, Catarroja es una ciudad segura con unas cifras de delitos contenidas. Por su parte, la Policía Local ha destacado que la mayoría de denuncias son por el estacionamiento indebido, un dato que muestra una de las principales problemáticas del municipio por la falta de garajes operativos desde la dana. Precisamente, para las Fiestas Mayores se habilitará el parking de La Florida para los grandes conciertos, además de contar con las zonas de estacionamiento de Jaime I, avenida Murcia y Pelayo.

“La seguridad es una prioridad en nuestras fiestas”, ha asegurado la alcaldesa Lorena Silvent. “Contamos con dos cámaras de seguridad 24 horas al recinto de los conciertos y drones”, ha añadido. Además, el Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo con vigilancia privada, operativos de la Policía Local y miembros de Protección Civil para los actos más multitudinarios.

La subdelegación del Gobierno ha reconocido el trabajo del equipo municipal del Espai Lilith por su tarea con más de 1.000 intervenciones hasta la fecha. El equipo está integrado por miembros de la Policía Local y profesionales de la salud mental en coordinación con el departamento de igualdad. “Estamos muy orgullosas del gran trabajo que se hace diariamente, porque está muy comprometido al preservar la seguridad de todas las mujeres”, ha señalado la alcaldesa.

Por otra banda, la alcaldesa ha valorado muy positivamente la colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil en la protección de las mujeres prostituídas: “Necesitamos un compromiso firme para erradicar la explotación sexual”.

Puntos violeta

“Tengamos la fiesta en paz” es el lema elegido para la campaña municipal contra las violencias machistas durante las Fiestas. Los conciertos principales contarán con un punto violeta dentro del recinto con iluminación, que empezará media hora antes del espectáculo y cerrará media hora después. Estos puntos estarán atendidos por profesionales que informarán, sensibilizarán y acompañarán la ciudadanía que se acerque, y que actuarán en todo momento en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Además, también se repartirán unas pulseras para detectar sustancias de sumisión química en las bebidas y se implementarán medidas específicas para garantizar la seguridad y fomentar un consumo responsable de alcohol.

Otro asunto que se ha tratado en la Junta es el aumento de los delitos en la red. Se recuerda que el teléfono para los delitos de ciberdelincuencia es el 017 y que se pueden hacer denuncias telemáticas a la Guardia Civil.