Enfrentamiento en Massamagrell por una subvención a la policía

Lío entre Partido Popular y Partido Socialista en Massamagrell. Los populares, que gobernaron durante los dos primeros años y que perdieron la alcaldía por la traición del edil de Vox, "sacan pecho" y aseguran que el actual gobierno dirigido por el socialista Paco Gómez, en coalición con Compromís, no ha perdido una subvención de casi 21.000 euros, gracias a que votaron una propuesta de modificación de crédito este martes en un pleno extraordinario. "El Partido Popular de Massamagrell salva al PSOE y Compromís que, por su mala gestión, iban a perder su primera subvención de más de 20.000€", señalan los de la oposición. Aseguran que en el pleno extraordinario, el Partido Popular de Massamagrell votó a favor de aprobar los ‘gastos comprometidos’ para que el Ayuntamiento pueda justificar la subvención de 20.969,30 €, "gasto que ya han realizado y que perdían debido a la mala gestión del gobierno local formado por PSOE y Compromís".

Una "salvación" que ha pillado de sorpresa al alcalde de Massamagrell. "Les recuerdo que no están solos en la oposición, que también está Veïns per Massamagrell y que ellos también votaron. Tampoco se han dado cuenta que en el pleno se ausentaron dos ediles del PP, por lo que el gobierno, en este pleno eramos 8 concejales, y la oposición 7, éramos mayoría y podríamos haber sacado la propuesta adelante igualmente sin ellos".

Para los populares, estos gastos fueron realizados "sin contrato alguno y con adjudicaciones directas a empresas, un procedimiento irresponsable y totalmente inaceptable que pone en riesgo los recursos públicos". Los del partido de la gaviota advierten que aunque ahora han votado a favor, "este no es el camino correcto y no se debe repetir en el futuro".

Según el PP, el gobierno ha tenido tiempo suficiente para hacer el contrato, desde el día 15 de Julio que salió la subvención hasta el 12 de septiembre que se justifica, 59 días para formalizar los contratos y garantizar la correcta gestión de los recursos, "pero durante todo el verano se ha observado inacción total y falta de previsión, dejando a los vecinos al borde de perder casi 21.000 €, lo que ha obligado a convocar un pleno extraordinario -in extremis- que los técnicos obligaban porque si no, no se podía pagar a los proveedores".

El alcalde, sin embargo, recuerda al PP que el pleno se convoca para aprobar dos facturas de una subvención de Policia, "a la que nos hemos podido presentar, porque este equipo de gobierno hizo una modificación presupuestaria para pagarlas facturas pendientes, ya que el anterior gobierno del PP y Veïns agotó la partida destinada a la Policía", concluye.