Un estudio concluye que al Parc Tecnològic de Paterna le faltan 3.000 plazas de aparcamiento

La Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del Parque Tecnológico Paterna, con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna, celebrará el próximo miércoles 17 de septiembre de 2025, de 12:00 a 14:00 horas, en el Espai del saber – Caixa Popular (c/ Juan de la Cierva, 9), la VI Mesa de Movilidad Sostenible, enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad.

Debido a la importancia de los temas a tratar se insiste a todas las empresas del Parque Tecnológico en la importancia de participar en este encuentro abierto, inscribiéndose a través de la web oficial del parque (ptvalencia.es) en la sección de eventos.

El acto será el escenario para la presentación de los resultados completos del estudio de oferta y demanda de estacionamiento elaborado por IDOM, que confirma que, de las casi 13.000 plazas necesarias cada día, el parque presenta un déficit cercano a las 3.000 plazas. Este análisis, realizado con financiación de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo (INENT 2 2025) es el más exhaustivo realizado hasta la fecha y servirá de base para definir acciones que mejoren la movilidad de las cerca de 15.000 personas que trabajan en el parque.

Green Passenger: empresas que lideran el cambio

La jornada también reconocerá a las empresas que lideran el ranking de The Green Passenger, la aplicación que mide el compromiso con la movilidad sostenible. Forvia, y Avantio compartirán su liderazgo en movilidad sostenible y explicarán cómo han puesto en marcha iniciativas como el uso del coche compartido, teletrabajo, flexibilidad horaria, transporte subvencionado o reserva de plazas para vehículos de alta ocupación, entre otras. Son algunas de las empresas que han acreditado su compromiso con esta acción, en un listado en el que también figuran otras compañías como Edwards Lifesciencies, Maxlinear, AIMPLAS, Tareca Vending, Gesvending y CEEI Valencia.

Nuevas líneas de bus

Además, entre otros temas, se ofrecerá un resumen de la reunión con la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio sobre transporte público e infraestructuras y el Ayuntamiento de Paterna detallará nuevas líneas de transporte y actuaciones de mejora cofinanciadas con Ivace. Finalmente, se presentarán los avances en la app de coche compartido TRIBBU (antes Hoop Carpool), junto con la iniciativa CAES y el BBono energético, y cómo aprovechar al máximo la app.

Con este tipo de acciones, la EGM Parc Tecnològic Paterna sigue trabajando para alinear estrategias y trabajar junto a las empresas en soluciones reales que mejoren la movilidad y la accesibilidad del parque empresarial.