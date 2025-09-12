Generalitat inicia las obras de recuperación del talud del barranco de l’Horteta

La conselleria de Agricultura ha comenzado las obras de recuperación del talud del barranco de l’Horteta a la altura de la calle San Luis Bertrán, en la Colonia Bonestar de Torrent. Se trata de una de las zonas más castigadas por la dana del 29 de octubre, cuando la fuerte barrancada arrasó el talud, hizo desaparecer gran parte de la calzada y afectó seriamente a las viviendas situadas en todo este tramo.

Los trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa Ocide Construcción S.A., forman parte del plan que la Consellería dirigida por Miguel Barrachina está llevando a cabo para reparar los daños ocasionados por la dana en 45 puntos de 28 municipios de la provincia de Valencia, principalmente en encauzamientos urbanos.

En el caso de Torrent, la intervención se centra en tres tramos del barranco de l’Horteta en su paso por el casco urbano, todos ellos gravemente dañados en sus taludes por las lluvias torrenciales del pasado otoño:

·Colonia Bonestar (calle San Luis Bertrán): donde el agua hizo desaparecer el talud, arrancó literalmente la calle y llegó a entrar en las viviendas. Esta es la zona en la que actualmente se están desarrollando las obras.

·Tramo entre Pont Blau y Los Caracoles (calle San Luis Bertrán): aquí el talud fue arrasado y la erosión se encuentra muy próxima a una finca de la calle Santa Teresita.

·Talud del barranco de Pequé, en su intersección con el barranco de l’Horteta: a la altura de las calles Perelló y Tonellet en el Mas del Jutge, también gravemente dañado.

La máquinas trabajando en el lecho del barranco / L-EMV

Proteger las viviendas

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha destacado la importancia de estas actuaciones para garantizar la seguridad de los vecinos “la dana del 29 de octubre provocó graves destrozos en Torrent, especialmente en el barranco de l’Horteta, donde los taludes cedieron y el agua llegó a las casas. Por eso, estas obras son fundamentales para recuperar las calles afectadas, proteger las viviendas y evitar nuevos riesgos en el futuro”.

Gozalvo ha subrayado además la colaboración institucional para dar respuesta a los daños “Agradecemos a la Consellería de Agricultura que haya atendido a la necesidad de acometer estos trabajos, ya que se trata de un punto muy sensible del casco urbano. Torrent sufrió mucho con aquella barrancada y ahora, gracias a estas obras, podemos empezar a dar soluciones reales a los vecinos de Bonestar y del resto de zonas afectadas”.

Asimismo, la Generalitat Valenciana ha realizado otras inversiones en Torrent destinadas a la recuperación de espacios dañados por la DANA. Entre ellas, destacan:

·El reasfaltado de caminos rurales, vitales para la actividad agrícola y la conexión entre diseminados en Torrent.

·La reconstrucción de pasos sobre el barranco de l’Horteta en los caminos de Xarcos Secs y Font de la Teula, esenciales para la movilidad en las zonas rurales.

·La recuperación de dos pasarelas peatonales, actualmente en obras: una que une el barrio del Xenillet con el colegio Juan XXIII, y otra que conecta el barrio de Los Caracoles con el polígono industrial Mas del Jutge, muy transitadas por estudiantes y trabajadores.