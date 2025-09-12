El PSPV de Xirivella denuncia que el curso empieza sin contrato de mantenimiento de los colegios

El PSPV denuncia que Xirivella inicia el curso sin contrato de mantenimiento de los colegios públicos y el gobierno local admite que el contrato de mantenimiento va con retraso, "porque es un proceso administrativo largo", pero asegura que mientras tanto "sí se han hecho muchos trabajos de mantenimiento, reparaciones y seguimiento de actuaciones derivadas de la dana".

En concreto, los socialistas afeaban a los populares que "han pasado ya más de dos años desde que la alcaldesa prometiera la contratación de una empresa de mantenimiento para las instalaciones educativas sin que se haya dado un solo paso en el procedimiento para hacerlo".

Desde aquel momento hasta ahora, dice el PSPV, "no se ha avanzado nada en las infraestructuras educativas. No solo no se ha mejorado el mantenimiento diario, tampoco proyectos como el Edificant han avanzado un palmo y buena prueba de ello es el CEIP Miguel de Cervantes: dos años sin mover un dedo en la ejecución del proyecto".

Además, los socialistas denuncian "el servilismo ante la Conselleria de Educación. Ni un sólo escrito de reclamación pública sobre el estado del patio del colegio Antonio Machado, en el que permanece precintado el juego infantil. Ninguna mención tampoco a la reparación que hay que hacer en el CEIP Cervantes desde hace nueve meses de la rotura de una tubería en el sótano de la cocina. Hasta la fecha sólo se ha actuado con parches y sin intervención alguna de la conselleria. Otro asunto pendiente son las goteras del CEIP Rei En Jaume, a la espera de ser reparadas y con el temor de que llueva y llegue el desastre a las aulas".

"El PSPV reclama ahora lo que nunca hizo"

Por su parte, desde el gobierno municipal, replican que el PSPV "reclama ahora lo que nunca hizo: mantener los colegios". Los populares reprochan a los socialistas que no han mantenido los colegios "durante décadas" y por eso "se encuentran en este estado y hace falta plantear un contrato de mantenimiento".

"Es cierto que el contrato de mantenimiento va con retraso, porque es un proceso administrativo largo, pero mientras tanto sí se han hecho muchos trabajos de mantenimiento, reparaciones y seguimiento de actuaciones derivadas de la dana. Gracias a ese esfuerzo, los centros terminaron el pasado curso y han arrancado este en mejores condiciones, con total normalidad", señalan desde el PP, en el gobierno de Xirivella.

"Hemos tenido que afrontar un trabajo ingente de reparación en centros escolares gravemente afectados, como el CEIP Miguel de Cervantes o el CEIP Gregori Mayans. En esas labores incluso, hemos tenido que apuntalar una zona por las deficiencias ocultas que salieron a la luz y que son consecuencia directa de años de desidia socialista", opinan desde el gobierno local.

Por último, desde el ejecutivo local que dirige Paqui Bartual, "el contrato de mantenimiento de colegios se hará, porque es un compromiso firme, pero es un proceso administrativo largo que se ha visto interrumpido por la urgencia de la dana. Y pese a todas esas complicaciones, en Xirivella el curso escolar ha arrancado con normalidad".