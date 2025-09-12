Puçol refuerza el control de colonias felinas

El Ayuntamiento de Puçol ha puesto en marcha un nuevo plan para garantizar el bienestar de las colonias felinas y reforzar su control en el municipio. Esta iniciativa incluye la captura, esterilización, identificación con microchip y vacunación de los animales, en colaboración con la empresa AniCura y una red de voluntarios acreditados, únicos autorizados para el cuidado y seguimiento de las colonias.

El consistorio recuerda que el control no solo afecta a los gatos callejeros: los propietarios de gatos domésticos también están obligados a cumplir con la normativa, que exige la identificación con microchip y la esterilización de los animales con acceso al exterior, con el fin de evitar camadas incontroladas y favorecer la convivencia.

«El objetivo es garantizar el bienestar animal y fomentar una convivencia equilibrada en Puçol. Queremos concienciar a los vecinos de que la responsabilidad de cuidar y controlar a los animales es compartida», ha señalado Javier Rivera, concejal de Bienestar Animal.

Además, el Ayuntamiento anima a las personas que deseen implicarse en el cuidado de las colonias felinas a sumarse como voluntarios acreditados. Para ello, pueden ponerse en contacto con AniCura, empresa encargada de coordinar el servicio y proporcionar la formación necesaria, llamando al 961 420 090 o escribiendo a santantoni@anicura.es.

Con este plan, Puçol reafirma su compromiso con el respeto hacia los animales y la mejora de la convivencia vecinal, impulsando una gestión ética y sostenible de la fauna urbana.