Puçol refuerza el control de colonias felinas
El consistorio fomenta la tenencia responsable de gatos
El Ayuntamiento de Puçol ha puesto en marcha un nuevo plan para garantizar el bienestar de las colonias felinas y reforzar su control en el municipio. Esta iniciativa incluye la captura, esterilización, identificación con microchip y vacunación de los animales, en colaboración con la empresa AniCura y una red de voluntarios acreditados, únicos autorizados para el cuidado y seguimiento de las colonias.
El consistorio recuerda que el control no solo afecta a los gatos callejeros: los propietarios de gatos domésticos también están obligados a cumplir con la normativa, que exige la identificación con microchip y la esterilización de los animales con acceso al exterior, con el fin de evitar camadas incontroladas y favorecer la convivencia.
«El objetivo es garantizar el bienestar animal y fomentar una convivencia equilibrada en Puçol. Queremos concienciar a los vecinos de que la responsabilidad de cuidar y controlar a los animales es compartida», ha señalado Javier Rivera, concejal de Bienestar Animal.
Además, el Ayuntamiento anima a las personas que deseen implicarse en el cuidado de las colonias felinas a sumarse como voluntarios acreditados. Para ello, pueden ponerse en contacto con AniCura, empresa encargada de coordinar el servicio y proporcionar la formación necesaria, llamando al 961 420 090 o escribiendo a santantoni@anicura.es.
Con este plan, Puçol reafirma su compromiso con el respeto hacia los animales y la mejora de la convivencia vecinal, impulsando una gestión ética y sostenible de la fauna urbana.
