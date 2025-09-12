Quart de Poblet arranca sus Fiestas de Moros y Cristianos 2025 con el pregón

Quart de Poblet ya está inmerso en sus Fiestas de Moros y Cristianos 2025, que dieron comienzo este jueves con el Pregón, el disparo de salvas y los primeros actos oficiales organizados por la Asociación de Moros y Cristianos junto al ayuntamiento.

Durante cuatro intensas jornadas, hasta el próximo domingo 14, la localidad acoge desfiles, embajadas, alardos y espectáculos que convierten las calles en un escenario de música, pólvora, color y tradición. Mañana sábado tendrá lugar la esperada Entrada Mora y Cristiana, uno de los momentos más multitudinarios de la programación.

Durante el Pregón, la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, puso en valor el trabajo de la Asociación de Moros y Cristianos, y ensalzó la dedicación “por cuidar cada detalle y por hacer grande la fiesta desde la humildad, la pasión y el compromiso”. “El verdadero valor de esta fiesta está en lo que no se ve, pero se siente”.

La alcadesa, Cristina Mora, durante el Pregón de Moros y Cristianos 2025. / A. Q.

Asimismo, alabó la entrega de las comparsas, por ser “quienes hacéis que esta fiesta no pare, siendo ejemplo de integración, inclusión y hermandad”. Y finalmente animó a la ciudadanía a dejarse embriagar por esta celebración, que convierte a Quart de Poblet “en escenario de historia viva, que nace de la ilusión colectiva”.

Unión para el pueblo

Por último, la alcaldesa destacó en el inicio de las celebraciones que “las fiestas son un símbolo de unión y de identidad para Quart de Poblet, una oportunidad para compartir cultura, tradición y alegría con toda la ciudadanía y quienes nos visitan”.

Este año, las capitanías Mora y Cristiana están encabezadas por Aída López Borobia, Capitana Cristiana 2025 junto a la comparsa Los Cruzados, y Sergio Teruel Tera, Capitán Moro 2025 de la comparsa Al-Bayràh. Además, la comparsa Faitanar celebra su 40 aniversario, reforzando la relevancia de esta edición.

El consistorio invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar en unos días únicos que consolidan a Quart de Poblet como referente festero en la Comunitat Valenciana.