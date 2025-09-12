La resiliencia y el esfuerzo devuelven las fiestas más musicales a Sedaví

Volver a la normalidad tras una tragedia de la magnitud de la dana no es sencillo. Vidas perdidas y otras que vieron cómo todo se ponía patas arriba en apenas unas horas. Las cicatrices de una desgracia de semejantes dimensiones no curan fácilmente, pero el mundo continúa girando y avanzar es importante.

En este tiempo de seguir hacia delante han llegado las fiestas patronales a Sedaví en honor a San Torcuato y la Virgen del Rosario. Desde el ayuntamiento invitan a todos los vecinos y vecinas a continuar «sin olvidar a los que nos han dejado y todo lo que hemos sufrido desde aquel fatídico 29 de octubre». El alcalde del municipio, José Francisco Cabanes, a través del llibret de las fiestas de 2025, ha querido agradecer «a todos y todas por vuestra resiliencia y esfuerzo en estos meses tan complicadas que hemos vivido. Estas fiestas son en honor a todas las personas que perdieron su vida en aquel fatídico día, en especial a las personas de nuestro pueblo y a aquellos que nos ayudaron a seguir hacia adelante».

Hoy arrancan las fiestas populares y el pistoletazo de salida tendrá lugar a las 23.45 horas con el disparo de un ramillete de fuegos artificiales, y a partir de ahí la música inundará las calles del municipio. Ese mismo viernes a partir de la medianoche actuará el popular grupo Los Inhumanos en la plaza Jaume I. Al día siguiente, sábado, la tarde comenzará con el torneo de ajedrez, para después, a las 20 horas, seguir con el concurso de paellas y las actuaciones de DJ’s locales.

Los pequeños de la casa disfrutarán de un espectáculo protagonizado por Mickey Mouse

Pero aquí no termina la música ya que esa misma noche se celebrará el concierto homenaje a los 70’s de Serafín Zubiri & Zubiri’s band para a continuación disfrutar de la actuación del grupo Cod Routers.

El domingo por la mañana tendrá lugar el Tercer Open de Tirada en el campo de tiro de la Pobla de Vallbona. Por la tarde los amantes del truc y el parchís podrán participar en el campeonato y a las 19 horas será la Entrada de Bandas con en la que participarán la Agrupación Musical Patraix, la Societat Musical Barri de Malilla, la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí y la Asociación Musical Barrio del Cristo.

La siguiente semana empieza con actividades pensadas para los más pequeños con una merienda y jornada de juegos infantiles en la Plaza Jaume I a partir de las 17.30 horas. Esa misma tarde tendrá lugar la inauguración de la Exposición de Cuadros y abanicos de Geni Adán en la Sala Vicent Puchades del Musical que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre.

El martes es el turno de la tarde de juegos medievales de Moros y Cristianos a cargo de la Junta Festera de Moros y Cristianos en la Plaza de Jaume I. A las 18 horas se rendirá un homenaje a las personas de 90 años de la localidad.

Una de las actuaciones de las fiestas de Sedaví del año pasado. / ED

Los pequeños volverán a ser los protagonistas de la jornada del miércoles 17 de septiembre y les acompañará uno de sus personajes favoritos, Mickey Mouse, en el espectáculo musical «La fiesta de Mickey» que podrá verse en la Plaza de Jaume I a las 17.30 horas.

El jueves 18 será la Entrà de la Murta por el recorrido habitual y de noche de nuevo los vecinos y vecinas de Sedaví podrán disfrutar de la música en el musical «Vive la historia musical» en la Plaza Jaume I.

Días grandes y la recta final

La localidad encarará los últimos días de fiesta el fin de semana del 19 al 21 de septiembre. El viernes la tradicional cabalgata tendrá lugar a las 19 horas y mantendrá el recorrido habitual. La música no parará y se encadenarán las actuaciones de los DJ’s locales con el espectáculo musical Lyberic Homenaje a Il Divo y como cierre de jornada, los míticos Bajoqueta Rock amenizarán la noche a partir de las 23.45 horas.

El sábado, los sedavienses homenajearán a su patrona la Virgen del Rosario con la ofrenda floral que comenzará a las 19.30 horas. El broche del día lo pondrá la orquesta Invictus cuya actuación se celebrará en el polígono industrial.

Los festejos terminarán el domingo 21 de septiembre cuando se celebrará la misa en honor a la Virgen del Rosario a las 12.30 horas en la iglesia de Sedaví, le seguirá el disparo de una mascletá. La procesión en honor a los patronos, San Torcuato y la Mare de Déu del Rosari, comenzará a las 21.00 horas y al finalizar se lanzará una mascletà mixta en la calle Pintor Sabater.