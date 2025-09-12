Tirón de orejas del Síndic a Paterna por las quejas de los vecinos del centro por la participación

El Síndic de Greuges ha remitido al Ayuntamiento de Paterna una serie de recomendaciones para que garanticen la participación vecinal en el municipio. Un 'tirón de orejas' que hace el organismo público a la localidad después de una denuncia de la asociación vecinal del barrio centro de Paterna.

En un escrito enviado a los medios de comunicación, la asociación de vecinos explica que presentó una queja en julio por el "incumplimiento sistemático del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), la falta de respuesta a las preguntas ciudadanas y la obstrucción a la participación vecinal por parte del equipo de gobierno municipal".

Entre los hechos más graves, denunciaba la asociación vecinal, "destaca el silencio deliberado del alcalde, Juan Antonio Sagredo, hacia las preguntas formuladas por la asociación durante el pleno del 26 de junio de 2025, vulnerando el artículo 94.1 del ROM, que exige que las preguntas sean contestadas 'en el mismo acto'. Asimismo, se evidenció la no retransmisión del turno de ruegos y preguntas de los vecinos, a pesar de haber sido aprobado por unanimidad en el pleno de marzo".

Por su parte, el Síndic, en su resolución, recomienda al ayuntamiento fijar un calendario claro para modificar el ROM y que garantice la participación ciudadana y la retransmisión íntegra de los plenos. Asimismo, también emplaza a la institución local a responder por escrito a todas las preguntas plantradas en el pleno de julio y a reactivar y poner en funcionamiento órganos de participación ciudadana, como el Consejo Territorial de Participación y la figura del Defensor del Vecino, previstos en el ROM y actualmente inoperantes.

Por último, la resolución del Síndic subraya que la participación ciudadana es un derecho fundamental en un sistema democrático y recuerda que su vulneración supone una quiebra de la confianza entre la administración y la ciudadanía.