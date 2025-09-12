Torrent impulsa la formación digital para mayores

El Ayuntamiento de Torrent pone en marcha este mes de septiembre una nueva edición de los talleres Móvil Fácil, una iniciativa gratuita destinada a reducir la brecha digital entre las personas mayores del municipio. En esta ocasión, la propuesta amplía su oferta formativa con tres niveles de aprendizaje —básico, intermedio y avanzado— para que cada participante pueda progresar a su propio ritmo.

La concejalía de Servicios Sociales, a través de la Unidad de Personas Mayores y Dependencia, refuerza así su apuesta por la inclusión digital, ofreciendo un entorno de aprendizaje práctico y adaptado a las necesidades de los mayores.

Talleres para un nivel más avanzado

En la nueva edición de Móvil Fácil, los talleres de nivel avanzado darán un paso más en el manejo de los dispositivos, con sesiones específicas sobre WhatsApp con IA, aplicaciones de Google y herramientas de inteligencia artificial, permitiendo a los asistentes profundizar en el uso de sus teléfonos y aprovechar al máximo las posibilidades del entorno digital.

El concejal de Servicios Sociales, Arturo García, ha subrayado la relevancia de esta formación: «Queremos que nuestros mayores se sientan seguros y cómodos utilizando la tecnología. Con estos talleres avanzados, les ofrecemos herramientas que mejoran su autonomía digital, ayudándoles a mantenerse conectados con sus familiares y amigos, a realizar gestiones online y a acceder a información de manera sencilla», ha afirmado.

Calendario de sesiones

Nivel básico – Espai Sant Gregori (10:00 h)

• 16/09 – WhatsApp

• 23/09 – Entorno móvil

• 07/10 – Seguridad digital

• 14/10 – Aplicaciones de Google

Nivel intermedio – Centro Municipal Bellido (10:00 h)

• 22/10 – WhatsApp

• 29/10 – Entorno móvil

• 05/11 – App GVA Salut

• 12/11 – Aplicaciones de Google + IA

Nivel avanzado – Centro Virgen del Olivar (11:30 h)

• 19/11 – WhatsApp + IA

• 26/11 – Aplicaciones de Google 1

• 03/12 – Aplicaciones de Google 2

• 10/12 – IA de Google

Tecnología como aliada

El objetivo principal de Móvil Fácil es que los mayores ganen confianza en el uso de los dispositivos móviles, aprendan a comunicarse de manera fluida a través de aplicaciones de mensajería, realicen gestiones en línea de forma segura y descubran nuevas herramientas como la inteligencia artificial, que puede facilitar su día a día.

El Ayuntamiento de Torrent anima a todas las personas interesadas a participar de manera gratuita en estos talleres, que se desarrollarán en grupos reducidos y con un enfoque eminentemente práctico.

Con esta nueva edición de Móvil Fácil, el consistorio reafirma su compromiso con la inclusión digital y el envejecimiento activo, garantizando que la tecnología se convierta en una verdadera aliada para la calidad de vida de las personas mayores.