Las secretarías municipales tumban la moción de reprobación al exjefe de prensa de Torrent

El cese del que fuera jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent centró una parte del debate del pleno municipal celebrado este jueves, volviendo a aflorar el enfrentamiento de la oposición con el equipo de gobierno (en minoría) de PP-Vox. Y es que en la sesión debía haberse debatido la moción presentada por el concejal del grupo No Adscritos, Guillermo Alonso del Real, en la que proponía la reprobación institucional del citado asesor (José González) por considerar que su conducta era incompatible con los principios de neutralidad, ejemplaridad y respeto que deben regir la comunicación institucional. La pasada semana, durante la comisión de Hacienda e Interior, la concejala del PP, Sonia Roca, reveló que el equipo de gobierno había solicitado un informe a la secretería municipal para que determinará la legalidad de la moción. Dicho informe ha declarado la invialidad de la iniciativa de Alonso del Real, que finalmente no fue incluida en el orden del día ( ni siquiera por vía de urgencia).

Entre la iniativa presentada por Alonso del Real, 28 de agosto, y el cese del jefe de prensa dictado por la alcaldesa Amparo Folgado tras el incidente del asesor en casa de su expareja, que ha sido archivado, pasaron dos días (30 de agosto). Y es precisamente el cambio de estatus del cargo de confianza el que ha llevado a invalidar la moción. Así, en el informe conjunto firmado por la secretaría general del pleno y de la secretaráia general de la administración municipal, se concluye que el código de conducta de los empleados públicos es aplicable a los cargos de confianza pero admiten los firmantes que "no puede exigersele neutralidad ni objetividad, pues su propia idiosincrasia evidencia que trabajan para el cargo público que los nombra, del que son una extensión".

En este sentido, y ante la posibilidad de reprobar a un empleado público de la clase personal eventual por el pleno municipal (como pedía la moción), ambas secretarías indican que en el caso del personal eventual, integrante del empleo público y sujeto a responsabilidad disciplinaria, "no se da el control político sobre su conducta, sino que dicho control corresponde hacerlo sobre el cargo público que lo nombra y que lo cesa". Por tanto, indica, "puesto que la reprobación de la conducta de un empleado público, su censura y condena, con el potencial resultado del apercibimiento, ha de ser incardinado en el seno del procedimiento disciplinario, con las debidas garantías, hay que concluir que no cabe sancionar a un empleado público sin procedimiento mediante".

El asesor ya fue cesado

Sobre esta cuestión, el informe apunta que "parece evidente que no puede adoptarse una reprobación institucional de un empleado público", aunque se trate de un personal eventual, respecto de conductas presuntamente indebidas "por considerarlas incompatibles con los principios de neutralidad, objetividad, respecto y ejemplaridad que deben regir la comunicación institucional", por el simple hecho que, "de ser cierto, el rechazo a tales conductas habría que probarlo en el seno de un expediente disciplinario, expediente para cuya incoación el competente es la alcaldía". Y respecto a la petición de Alonso del Real de "instar a la alcaldía a valorar la idoneidad del actual titular del puesto de jefe de prensa y, en su caso, a adoptar medidas que estime oportunas para presevar la imagen institucional, la neutralidad y la confianza ciudadana", dicha propuesta "no acarrea consecuencias de carácter jurídico, ni dentro ni fuera de la esfera municipal, correspondiéndose claramente con una declaración política". Por último, ambas secretarías indican que "no es posible depurar la responsabilidad disciplinaria respecto al personal empleado público coyo vínculo se ha extinguido", ya que el cese de Gónzález se produjo antes del pleno donde debía debatirse la moción presentada por el concejal no adscrito.

Rifirrafe entre Folgado y Herrada

En el turno de ruegos y preguntas, la concejala de Compromís-Esquerra Unidad-Podem, M.ª Jesús Herrada, interpeló a la alcaldesa por el caso del cese del jefe de prensa. La regidora le pidió que “aclarará unas declaraciones en las que preguntaba quien resarciría el daño hecho al asesor y su familia". Y la propia edila se respondió: “usted es quien puede porque contrata y cesa”. Y volvió a repreguntar: “va a contratar de nuevo al jefe de prensa para resarcir ese daño”.

En este sentido, recordó las críticas de la alcaldesa “por el clima de hostilidad y sin justificar desde hace tiempo”. Y a continuación lanzó un dardo: “pregunte a sus compañeros de Vox donde tres asesores causaron baja. No sé si tiene algo que decir”. La respuesta de Folgado fue inmediata: “Está usted haciendo afirmaciones muy graves”.

Herrada prosiguió con su interpelación y rechazó las acusaciones de Folgado sobre la “doble vara de medir de la izquierda”. La regidora apuntó que Compromís “siempre ha pedido explicaciones” en episodios similares “en anteriores gobiernos”. La alcaldesa puntualizó, ante las reiteraciones de la edila de Compromís en el cese temporal y luego definitivo del asesor, que “nunca hubo un cese provisional; que quede claro”.

Martínez: "Hipocresia o malabarismo"

Por su parte, el concejal socialista Pasqual Martínez también preguntó por el cese del cargo de confianza. “Usted presume del cese fulminante” y tras el archivo del incidente “acusa a la izquierda de doble vara de medir” y "resaltó el principio de inocencia que algunos olvidaron”. Y en ese punto indicó: “nos echa la culpa de un cese que ha hecho usted. No sé si es un ejercicio de hipocresia o de malabarismo. Si se le ha hecho daño a su imagen, lo contrata de nuevo y repara el daño”. El edil, ante el cese del cargo de confianza y posteriormente defender la presunción de inocencia, preguntó si “se precipitó” en la destitución o “es que aprovechó para eliminar a un colaborador que se había convertido en problema para usted; o es que se esconde algo tras el cese”.

Folgado no respondió a ninguna de las preguntas.