Torrent se prepara para un nuevo Memorial Pascual Chuliá

Los mejores jugadores de categoría junior se darán cita, una temporada más, en Torrent en uno de los torneos más prestigiosos del baloncesto de formación.

El Nou Bàsquet Torrent comenzó a organizar hace ya varias temporadas un torneo que se ha consolidado ya como referente en el mundo del deporte. Los equipos afrontan la ocasión como la primera cita competitiva de la temporada, disputando partidos de alto nivel contra rivales a los que se volverán a enfrentar durante la temporada en competiciones nacionales o europeas.

Valencia Basket, Basket Zaragoza, Elx Basket Academy, Nou Basket Torrent, FC Barcelona y Olimpia Milán pelearán por el título durante 4 días de torneo. Los días 18 y 19 los equipos disputarán la fase de grupos. El sábado se jugarán las semifinales y el domingo la gran final.

En la edición del año pasado, el Olimpia Milán se proclamó campeón tras vencer al Real Madrid en la semifinal y al FC Barcelona en la final. El gigante italiano de 2’21 m, Luigi Suigo, fue uno de los nombres más destacados del torneo.

Además de disfrutarde grandesequipos, estetorneo es unode losescaparates principalespara ver a losmejores jugadores del panoramamundial. Grandes nombres como Jaime Pradilla, Jean Monteroy Sergio deLarrea (Valencia), Sidi Gueye(Real Madrid),Ignas Stombergas (Zalgiris), James Nnaji (Barça) o Yanick Kraag (Joventut), han pasado durante estos años por las pistas del Pabellón El Vedat. Actualmente, uno de los grandes atractivos para el público torrentino es Mohammed Dabone (13 años y 2’10 m.), uno de los mayores proyectos del baloncesto mundial, que milita en las filas del FC Barcelona.

El Ayuntamiento de Torrent y la Fundación Deportiva Municipal colaborarán activamente de nuevo en el desarrollo de todo el torneo. El club y todos los organismos oficiales y colaboradores ya están ultimando los preparativos para que todo se lleve a cabo con el mismo éxito que las ediciones anteriores.