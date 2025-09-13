Cien años de fe en el "morenet"

La pasión por el Santísimo Cristo de la Fe queda patente en Paterna. La ciudad se ha volcado en la celebración del centenario de la coronación del "morenet o negret", como se le conoce popularmente, con una amplia programación de actividades que comenzaron este viernes, con la inauguración de una exposición en el cohetódromo y finalizarán a lo grande, este domingo 14 de septiembre, con la celebración de una solemne eucaristía, presidida por el Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, que estará amenizada por el Coro de la Real Cofradía. Eso será a las 19.30 horas. Antes, a las 19 horas, la imagen de este venerado Cristo, saldrá en procesión de la parroquia San Pedro Apóstol, donde descansa, hasta la plaza Ingeniero Castells. Allí, frente al ayuntamiento, en un altar colocado para la ocasión, se celebrará la solemne eucaristía.

La imagen del Cristo de la Fe fue coronada por el cardenal valenciano, Juan Bautista Benlloch Vives en el año 1925. Esta advocación, muy extendida por la diócesis de Valencia, era venerada por san Vicente Ferrer, quien, según las crónicas, cuando estaba en Valencia se desplazaba hasta el pueblo de Paterna a rezar ante él.

Foto del archivo de Coronación Canónica del Santísimo Cristo de la Fe. / Avan

De manera excepcional, por motivo del centenario, los paterneros podrán disfrutar de la imagen del "Morenet" por segunda vez este año. Hasta ahora, la procesión que siempre se hace el lunes después de la Cordà de Paterna y que este año tuvo lugar el 1 de septiembre, es el único acto que se celebra en Paterna en todo el año en el que sale del templo la imagen original del Cristo de la Fe. Por el centenario, el viernes a las 19 horas, se volverá a sacar en procesión la imagen de 2,2 metros de altura, realizada en 1939 por el escultor José María Ponsoda, a petición de los clavarios, para sustituir a la original, destruida en 1936, acompañada por la imagen orante de san Vicente Ferrer. Enrique Benavent estará acompañado por el párroco Juan Antonio Cabanes en el traslado hasta el altar en la plaza Enginyer Castells. Después de la misa, la imagen volverá a la parroquia en procesión.

Con faldellín "rescatado"

Para esta ocasión especial, la imagen del Cristo de la Fe llevará el faldellín que “portó hace cien años, que pudo ser rescatado, y ha sido restaurado en un taller de Málaga, gracias a una familia devota”, señalan desde la Real Cofradía. Fue el 20 de agosto, en la parroquia de San Pedro Apóstol, donde tuvo lugar la entrega de medallas, y la Reina de las Fiestas Mayores 2025, Claudia Alacreu, recibió la Medalla de Plat, cuando también se realizó la presentación y bendición de los faldellines del Cristo, uno de ellos “es el que llevaba hace cien años, y otro donado por una familia devota”, señaló entonces el párroco.

Bendición de los Faldellines del Cristo de la Fe de Paterna. / Avan

Calles engalanadas

No solo el Cristo de la Fe sé engalanará para la ocasión. También lo han hecho las calles, los balcones de las viviendas y los escaparates de los comercios por donde pasará la imagen en procesión. Un aspecto único del recorrido conseguido gracias al concurso de engalanado de calles, escaparates y balcones por el centenario de la coronación el Cristo de Paterna, organizada por la Real Cofradía con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna.

Los participantes, que presentaron la decoración este 10 de septiembre y la mantendrán su decoración hasta que este domingo pase el Cristo de la Fe en procesión, optan a premios en metálico: Mejor calle: 600 €, mejor escaparate, 200 € y mejor balcón, 200 €.

Actos desde el viernes

El engalanado de calles, escaparates y balcones del miércoles 10, marcaron el inicio de una programación de actos por el centenario de la coronación, que tendrán su culmen en la eucaristía del domingo. Desde el viernes, en la explanada del cohetódromo, se puede disfrutar de la exposición "Centenario de la Coronación del Cristo de la Fe", en la que se pueden contemplar paneles con fotografías que relatan la historia de la devoción de este santo en Paterna.

Los actos continúan este sábado, a las 20.30 horas, con la celebración de una vigilia en la parroquia de San Pedro Apóstol. A las 21 horas, la música de les Albaes y la Dansà llenarán de cultura y arte la plaça del Poble. Después, los más curiosos, podrán conocer un poco más de la historia de la coronación del Cristo de la Fe en 1925, en el cine a la fresca con la proyección de un documental perteneciente al archivo municipal bajo el título "“Ara fa 50 anys que feu 50 anys", impulsado por el área de Tradiciones del Ayuntamiento.