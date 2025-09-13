Consultas médicas a más de 30 grados desde hace un mes en Paterna

Con ventiladores, con los aparatos de aire frío denominados "pingüinos" o con el socorrido abanico. Así intentan soportar las altas temperaturas que se han vivido desde agosto, los médicos y pacientes del centro de salud Clot de Joan de Paterna.

Según ha podido saber este diario, la reparación de una avería en los aparatos de aire acondicionado de un ala de la segunda planta, se está retrasando más de lo previsto. Un incidente que puede parecer menor, se vuelve grave cuando estamos hablando del mes, donde se han batido récord de altas temperaturas en la comarca, con dos muertos al día en la Comunitat Valenciana, y más cuando se trata de un lugar a donde acuden personas con problemas de salud y de edad avanzada.

F. Bustamante / A. Iranzo

El problema afecta solo a una parte de la segunda planta, donde están las consultas de salud mental y odontología, y el despacho de dirección. Estas salas, que tienen ventana, cuentan con aparato de aire acondicionado propio. Al parecer, un fallo técnico ha provocado la avería conjunta de todos los sistemas. Sí funciona, en cambio, la climatización centralizada de la otra parte de la segunda planta. Esto hace que se dé una situación singular. Para compensar la falta de aire acondicionado y las altas temperaturas de una parte del área, han bajado hasta 18 grados el aire acondicionado de la otra parte que cuenta con climatización centralizada. Esto provoca que en una parte del pasillo, donde da el sol en las ventanas, estén con ventiladores, abanicos y muertos de calor a más de 30 grados, y en la otra, tengan que ponerse los médicos y pacientes chaqueta y estén muertos de frío, a 18 grados.

La reparación, "en breve"

El ambulatorio Clot de Joan pertenece al área de salud del Hopital Arnau de Vilanova. Desde el departamento han traslado a conselleria de Sanitat que han estado "en todo momento pendientes", y se han instalado ventiladores y pingüinos de aire acondicionado, donde les han solicitado los profesionales para mantener una temperatura adecuada. "Tal y como ha comunicado la empresa, en breve se procederá a la reposición del suministro de componentes pendientes para poder proceder a la reparación de la máquina correspondiente", señalan. Según ha podido saber este diario, se le comunicó al centro que la avería se repararía el 20 de septiembre.

Una reparación que será bienvenida, pero que llega después del mes de más calor del año, en un centro de salud, que en 2023 pidió también más seguridad tras dos agresiones por parte de pacientes a personal médico, que provocaron protestas. La última, en noviembre de 2023, cuando el personal y CSIF recogieron firmas para pedir vigilancia 24 horas, tras amenazar con un extintor a un médico de guardia.