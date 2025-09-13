Quart de Poblet culmina unas fiestas llenas de música, tradición, pólvora y cultura

Quart de Poblet encamina la recta final de sus fiestas mayores, patronales, populares y de Moros y Cristianos de 2025 tras una semana de germanor, tradición, música, pólvora, cultura y diversión. Con una programación pensada para todas las edades y gustos, organizada por el ayuntamiento, en colaboración con las clavarías de Sant Onofre, Santíssim Crist dels Afligits, Mare de Déu de la Llum, Mare de Déu de la Bona Mort, y la Asociación de Moros y Cristianos, los vecinos y vecinas del municipio han disfrutado de un ambiente festivo que ha hecho más amena la vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano.

Las tradicionales fiestas de septiembre en Quart de Poblet arrancaron el pasado viernes 5, con la Cabalgata de disfraces, en la que desde los más mayores hasta los más pequeños dieron rienda suelta a su originalidad, con la lectura del Crit de Festes, el disparo de 21 salvas y, como gran evento musical, el concierto gratuito de Chambao en el aparcamiento municipal del Roll de les Eres.

Tras un arranque por todo lo alto, Quart de Poblet ha encadenado más de siete jornadas repletas de actos religiosos, espectáculos artísticos y pirotécnicos, propuestas juveniles, actividades familiares y conciertos. Entre los actos más arraigados a la tradición del municipio, en los que el fuego cobra un gran protagonismo, destacaron la celebración de la Passejà en honor a Sant Onofre, el día 6; la Nit de la Llum (8 de septiembre); la representación de la Carxofa (9 de septiembre); y las procesiones de Sant Onofre (7 de septiembre), la Mare de Déu de la Llum (8 de septiembre), el Santíssim Crist dels Afligits (9 de septiembre) y la Mare de Déu de la Bona Mort (10 de septiembre).

La música ha tenido un papel clave en las fiestas, con propuestas pensadas especialmente para el público joven. El aparcamiento municipal del Roll de les Eres ha sido testigo de conciertos como el Festival de Tributos Garrapatero (6 de septiembre), el Tributo a Alejandro Sanz, por Fran Valenzuela (10 de septiembre); el Concert Jove de Malifeta, Shego y Cactus (11 de septiembre); o la orquesta Invictus (12 de septiembre). La carrera popular Holi Quart y la Fiesta del Agua, el 7 de septiembre, la Festa de les Paelles, el 12 de septiembre, así como las distintas discomóviles, también triunfaron entre los más jóvenes.

Otros espectáculos destacados fueron el Correfoc «The Purge», a cargo de la Colla Dimonis de Mislata (7 de septiembre), la obra «Trash!» (8 de septiembre) o la magia de Jorge Blass (9 de septiembre). Por su parte, los niños y niñas de Quart de Poblet tuvieron sus propias actividades, como las obras «Welcome & Sorry» (7 de septiembre); «Plàstic» (8 de septiembre); «Bienvenido Nasferatu» (9 de septiembre); el concierto Trobadorets (10 de septiembre); o la X Edición del Concurso Infantil de Carteles, entre otros.

Y para poner en valor la cultura gastronómica y el comercio local, como cada año, por todo el municipio se realizó el tradicional «Menja’t Quart», una ruta gastronómica por bares y asociaciones de la localidad en los que se pueden degustar diferentes propuestas culinarias. Una actividad organizada por La Divina Comida con el apoyo del ayuntamiento.

Cabe recordar que en los eventos nocturnos más multitudinarios el Ayuntamiento de Quart de Poblet instaló diversos Puntos Violeta para reforzar el compromiso con unas fiestas seguras y respetuosas. Bajo el lema «El teu desig no és un dret», se puso en marcha una campaña con el objetivo de sensibilizar, prevenir y promover una celebración libre de acoso y violencia machista y de cualquier otra forma de discriminación.

Colofón final

Asimismo, desde el día 11 de septiembre se dio comienzo a las Fiestas de Moros y Cristianos de Quart de Poblet, con el pregón, el disparo de 21 salvas y castillo de fuegos artificiales y la Noche de Xarangas. Ayer, tuvo lugar el Alardo, la Estafeta, la Embajada Mora y la Batalla; mientras que hoy, 13 de septiembre, será el turno de la Cercavila Medieval, a las 12.30 horas, la inauguración del mercado medieval, a las 13.30 horas, y como colofón la Entrada Mora y Cristiana, desde las 22 horas. Este 2025, la capitanía cristiana recae en Aida López Borobia, de la Comparsa Los Cruzados; y la capitanía mora recae en Sergio Teruel Tera, de la Comparsa mora Al-Bayràh. Al acabar, dará comienzo la Kiss FM Party con las DJ Mar Montoro & Sara Delgado en el aparcamiento municipal del Roll de les Eres.

Los festejos de Moros y Cristianos culminarán mañana, domingo 14 de septiembre, con el desfile infantil, a las 12 horas, y el Alardo, Alianza Pirata y Batalla del Plà de Quart, desde las 19.30 horas. Habrá que esperar al 20 de septiembre para participar en la XXXVI Volta a Peu de Quart de Poblet y la XVIII Volta en cadira de rodes; al domingo 21 para la Volta Ciclista Trofeu Festes Majors; y al viernes 26 para celebrar la Pujà de Sant Onofre.