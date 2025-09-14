Vaivén
La alcaldesa de Quart de Poblet desfila como una comparsera más
Cristina Mora desfiló con la Capitanía Mora, comparsa Al-Bayràh, durante la entrada de Moros y Cristianos del municipio
Quart de Poblet
La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora (PSPV) vivió ayer un día que le "quedará para el recuerdo" y se convirtió en 'mora' durante la entrada de Moros y Cristianos, una de las fiestas más multitundinarias del municipio de l'Horta Sud. La primera edila socialista, desfiló con la Capitanía Mora, comparsa Al-Bayràh, con el traje a juego con toda la filà y muy integrada en la fiesta.
Mora, que iba vestida de 'mora' (valga la redundancia) dio las gracias a "todos y todas las que hacéis posibles las fiestas" porque "con esta ilusión hemos escrito una nueva página de nuestra historia festera. Demostramos, una vez más, que somos un pueblo vivo, unido y con muchas ganas de fiesta", dijo la alcaldesa.
