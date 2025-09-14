Cerco sobre el autor del arrollamiento en patinete en Torrent
La Policía Local revisa las cámaras de la vía pública mientras la mujer sigue muy grave en la UCI
La Policía Local de Torrent continua con la investigación abierta para tratar de identificar y localizar al autor del arrollamiento en patinete de una mujer el pasado viernes en un paso de peatones de la localidad. El autor se dio a la fuga mientras la mujer sigue ingresada en la UCI del hospital con pronóstico muy grave.
Tal como avanzó en exclusiva este diario, Maria Asunción, de 76 años, cruzaba pasadas las seis de la tarde el paso de peatones de la calle Ángel Querol, en la confluencia con Padre Méndez, para ir a misa. En ese momento, según testigos presenciales, un joven a bordo de un patinete que bajaba por la calle Calvario a gran velocidad arrolló a la mujer y se dio a la fuga por la avinguda al Vedat.
La septuagenaria fue trasladada hasta el hospital donde permanece ingresada en la UCI sedada, con respiración asistida por la afección en ambos pulmones causada por la rotura de varias vertebras por el impacto del accidente, además de una hemorragia intracreneal.
Por su parte, la Policía Local mantiene abierta la investigación para tratar de identificar al autor con la ayuda del circuito de cámaras instalado a lo largo de toda la ciudad, y proceder su localización.
